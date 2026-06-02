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Andhra Pradesh Crime: मां बनी हत्यारन, 15 साल के बेटे का प्रेमी संग मिलकर किया कत्ल, फिर खुद पहुंची हाई कोर्ट

Andhra Pradesh Crime News: आंध प्रदेश में एक मां ने अपने 15 साल के बेटे की हत्या कर दी. इस हत्या की क्या वजह थी मां ने ऐसा क्यों किया, आइए जानते हैं यहां पर सब कुछ-

By: Sanskriti Jaipuria | Published: June 2, 2026 3:28:22 PM IST

Andhra Pradesh Crime: मां बनी हत्यारन, 15 साल के बेटे का प्रेमी संग मिलकर किया कत्ल, फिर खुद पहुंची हाई कोर्ट


Andhra Pradesh Crime News: आंध्र प्रदेश से एक ऐसी खबर सामने आ रही है, जहां पर मां ने ही अपने बच्चे की जान ले ली. खबर है कि एक औरत ने अपने 15 साल के बेटे की हत्या प्रेमी के साथ मिल कर दी है. बेटे की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसे मां के अफेयर से दिक्कत थी. बेटे ने पराए मर्द के साथ रिश्ते पर मां का विरोध किया. बेटे की हत्या के बाद मां ने शव को कब्रिस्‍तान में गाढ़ दिया और फिर बाद में खुद बच्चे की गुम होने की रिपोर्ट कराई. ये साजिश कुछ हफ्तों तक छिपी रही. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये हत्या कुरनूल जिले के अडोनी कस्बे की है.

पीड़ित वीरेंद्र अडोनी मंडल के जी. होसल्ली गांव का रहने वाला था और उसकी मां का नाम गंगम्मा थी जिसका दरगप्पा नाम के एक व्यक्ति के साथ गैर संबंध था. वीरेंद्र ने अपनी मां की इन्ही हरकत पर सवाल उठाए थे और रिश्तेदारों और अन्य लोगों को इस रिश्ते के बारे में बताया. इसके चलते अक्सर मां-बेटे के बीच लड़ाई होती थी. इसलिए मां ने प्रेमी से मिलकर बेटे की हत्या कर दी और शव को दफना दिया.

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पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज

बेटे की हत्या से पहले मां गंगम्मा ने बेटे को मारने की साजिश की थी और फिर जान से मारने के बाद पुलिसवालों को बच्चे के खोने की रिपोर्ट दर्ज कराई. वो जांच के साथ पुलिस के साथ थी और तो और पुलिस की जांच देरी के चलते कोर्ट तक पहुंच गई. अदालत के हस्तक्षेप के बाद, जांच में तेजी लाने के लिए एक विशेष जांच समिति (एसआईटी) का गठन किया गया. निगरानी और पूछताछ के दौरान, पुलिस को मां और प्रेमी पर शक हुआ.

पुलिस ने सुलझाया मामला

इस हत्याकांड जांच में पुलिस ने बताया- ‘आरोपियों ने मामले को छुपाने के लिए गुमशुदा की रिपोर्ट लिखाई’. जांच के वक्त कई बाते उनके बयानों से अलग थे. गवाहों के बयानों ने सच तक पहुंचाने में मदद की. लोगों से पूछताछ के बाद पुलिस ने  राजस्व अधिकारियों, चिकित्सा टीमों और कड़ी सुरक्षा की निगरानी में 1 जून को गांव के कब्रिस्तान में बच्चे का शव मिला और फिर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया.

 
 

Tags: andhra pradesh crimeKurnool Crime News
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