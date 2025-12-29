आग का गोला बनी आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस! 158 यात्री थे सवार, जली हुई बोगी में मिली लाश

Andhra Pradesh Express Fire Incident: आंध्र प्रदेश से एक बड़ी खबर सामने आ रही है. दरअसल, रेलवे अधिकारियों ने बताया कि सोमवार तड़के आंध्र प्रदेश के अनाकापल्ली जिले में टाटानगर-एर्नाकुलम एक्सप्रेस के दो डिब्बों में आग लगने से एक यात्री की मौत हो गई. यह घटना रात करीब 1 बजे एलमंचिली रेलवे स्टेशन के पास हुई, जब लोको पायलट ने एक डिब्बे में आग की लपटें देखीं और तुरंत ट्रेन रोक दी. ज़्यादातर यात्रियों को तेज़ी से बाहर निकाल लिया गया, लेकिन बाद में एक जले हुए डिब्बे से एक शव बरामद किया गया.

एक कोच से दूसरे कोच पहुंची आग

अधिकारियों ने बताया कि आग B1 कोच में लगी और B2 कोच तक फैल गई. सावधानी के तौर पर, प्रभावित कोचों को, साथ ही पास के M1 कोच को भी, तुरंत ट्रेन के बाकी हिस्सों से अलग कर दिया गया, जिससे आग और फैलने से बच गई. आग से प्रभावित दोनों कोच पूरी तरह जल गए. एक अधिकारी ने बताया कि घटना के समय प्रभावित कोचों में से एक में 82 और दूसरे में 76 यात्री थे. अधिकारी ने कहा, “दुर्भाग्य से, B1 कोच में एक शव मिला.” पीड़ित की पहचान चंद्रशेखर सुंदरम के रूप में हुई है.

Fire breaks out on Tatanagar–Ernakulam Express (No. 18189)

Early hours today, near Elamanchili (YLM), Anakapalli district, two AC coaches B1 & M2 caught fire and were severely damaged.

passenger (aged 70) confirmed dead#AndhraPradesh pic.twitter.com/WmhMKAivBk — Ashish (@KP_Aashish) December 29, 2025







Up School Closed: कड़ाके की ठंड में योगी सरकार का बड़ा फैसला, UP में 12वीं तक स्कूलों को बंद रखने का दिया आदेश

सुरक्षित हुआ सर्वे

ट्रेन राजस्थान के चुरू ज़िले के टाटानगर से केरल के एर्नाकुलम जा रही थी, तभी आग लगने का पता चला. डर और अफरा-तफरी के माहौल के बीच, रेलवे अधिकारियों ने पुष्टि की कि बाकी सभी यात्री सुरक्षित हैं. अधिकारियों ने बताया कि दो बोगियों को अलग करने के बाद ट्रेन रवाना हो गई और बाकी यात्रियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई है.

Delhi Airport Advisory: दिल्ली एयरपोर्ट ने जारी की एडवाइजरी, बढ़ते कोहरे ने बढ़ाई यात्रियों की मुश्किलें