आग का गोला बनी आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस! 158 यात्री थे सवार, जली हुई बोगी में मिली लाश

Andhra Pradesh Express Fire Incident: आंध्र प्रदेश से एक बड़ी खबर सामने आ रही है. दरअसल, रेलवे अधिकारियों ने बताया कि सोमवार तड़के आंध्र प्रदेश के अनाकापल्ली जिले में टाटानगर-एर्नाकुलम एक्सप्रेस के दो डिब्बों में आग लगने से एक यात्री की मौत हो गई.

By: Heena Khan | Published: December 29, 2025 10:37:45 AM IST

Andhra Pradesh Express Fire Incident: आंध्र प्रदेश से एक बड़ी खबर सामने आ रही है. दरअसल, रेलवे अधिकारियों ने बताया कि सोमवार तड़के आंध्र प्रदेश के अनाकापल्ली जिले में टाटानगर-एर्नाकुलम एक्सप्रेस के दो डिब्बों में आग लगने से एक यात्री की मौत हो गई. यह घटना रात करीब 1 बजे एलमंचिली रेलवे स्टेशन के पास हुई, जब लोको पायलट ने एक डिब्बे में आग की लपटें देखीं और तुरंत ट्रेन रोक दी. ज़्यादातर यात्रियों को तेज़ी से बाहर निकाल लिया गया, लेकिन बाद में एक जले हुए डिब्बे से एक शव बरामद किया गया.

एक कोच से दूसरे कोच पहुंची आग 

अधिकारियों ने बताया कि आग B1 कोच में लगी और B2 कोच तक फैल गई. सावधानी के तौर पर, प्रभावित कोचों को, साथ ही पास के M1 कोच को भी, तुरंत ट्रेन के बाकी हिस्सों से अलग कर दिया गया, जिससे आग और फैलने से बच गई. आग से प्रभावित दोनों कोच पूरी तरह जल गए. एक अधिकारी ने बताया कि घटना के समय प्रभावित कोचों में से एक में 82 और दूसरे में 76 यात्री थे. अधिकारी ने कहा, “दुर्भाग्य से, B1 कोच में एक शव मिला.” पीड़ित की पहचान चंद्रशेखर सुंदरम के रूप में हुई है.

सुरक्षित हुआ सर्वे

ट्रेन राजस्थान के चुरू ज़िले के टाटानगर से केरल के एर्नाकुलम जा रही थी, तभी आग लगने का पता चला. डर और अफरा-तफरी के माहौल के बीच, रेलवे अधिकारियों ने पुष्टि की कि बाकी सभी यात्री सुरक्षित हैं. अधिकारियों ने बताया कि दो बोगियों को अलग करने के बाद ट्रेन रवाना हो गई और बाकी यात्रियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई है.

