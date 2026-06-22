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बेबसी की इंतहा! पहले परिवार को सुलाया मौत की नींद, फिर खुद की ली जान…टीवी स्क्रीन पर लिखा सुसाइड नोट

Chittoor Family Suicide Case:  आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में 30 वर्षीय दामू ने कथित तौर पर अपनी गंभीर रूप से बीमार पत्नी और दो बच्चों की हत्या करने के बाद आत्महत्या कर ली. पुलिस को शक है कि उसने परिवार को जहर दिया और फिर फांसी लगा ली. घटना से पहले उसने टीवी स्क्रीन पर सुसाइड नोट लिखकर किसी को जिम्मेदार न ठहराने और बैंक खाते की रकम से अंतिम संस्कार कराने की इच्छा जताई.

By: Ranjana Sharma | Published: June 22, 2026 5:33:00 PM IST

पति-पत्नी और दो बच्चों की मौत से मचा हड़कंप
पति-पत्नी और दो बच्चों की मौत से मचा हड़कंप


Chittoor Family Suicide Case: आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले से एक बेहद दर्दनाक और झकझोर देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की गंभीर बीमारी और परिवार के भविष्य को लेकर गहरी चिंता के बीच ऐसा कदम उठा लिया, जिसने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया. आरोप है कि उसने पहले अपनी पत्नी और दोनों बच्चों की जान ली और फिर खुद आत्महत्या कर ली. घटना के बाद परिवार के चारों सदस्य घर में मृत पाए गए.

पत्नी की लाइलाज बीमारी से टूट गया था परिवार

जानकारी के मुताबिक 30 वर्षीय दामू एक कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर था और अपनी पत्नी निर्मला, बेटे दिलीप और बेटी श्रीविद्या के साथ रहता था. परिवार की जिंदगी सामान्य चल रही थी, लेकिन कुछ समय पहले उकी पत्नी निर्मला को दिमाग से जुड़ी गंभीर बीमारी हो गई. कई विशेषज्ञ डॉक्टरों से इलाज और सलाह लेने के बावजूद परिवार को यह बताया गया कि बीमारी के ठीक होने की संभावना बेहद कम है. पत्नी की लगातार बिगड़ती हालत और उसके दर्द को देखकर दामू मानसिक रूप से बुरी तरह टूट गया था. इसके साथ ही उसे अपने बच्चों के भविष्य की भी चिंता सताने लगी थी.

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पुलिस को जहर देकर हत्या की आशंका

प्रारंभिक जांच में पुलिस को आशंका है कि दामू ने आत्महत्या करने से पहले अपनी पत्नी और दोनों बच्चों के भोजन में जहर मिला दिया था. इसके बाद उसने खुद फांसी लगाकर जान दे दी. हालांकि मौत की वास्तविक वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी. घटना का खुलासा तब हुआ जब अगले दिन सुबह घर का दरवाजा नहीं खुला और घर में ताला लगा देखकर पड़ोसियों को शक हुआ. काफी देर तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर पुलिस को सूचना दी गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने घर का दरवाजा खुलवाया तो अंदर का दृश्य देखकर सभी हैरान रह गए.

छोड़ा दिल दहला देने वाला सुसाइड नोट

इस मामले का सबसे चौंकाने वाला पहलू वह सुसाइड नोट है, जिसे दामू ने कागज पर नहीं बल्कि सीधे टीवी स्क्रीन पर लिखकर छोड़ा था. नोट में उसने साफ शब्दों में कहा कि इस घटना के लिए किसी अन्य व्यक्ति को जिम्मेदार न ठहराया जाए. सुसाइड नोट में उसने अपने बैंक खाते और एटीएम कार्ड से जुड़ी जानकारी भी लिखी. साथ ही अनुरोध किया कि उसके खाते में मौजूद राशि का इस्तेमाल परिवार के चारों सदस्यों के अंतिम संस्कार के लिए किया जाए. नोट पढ़ने के बाद पुलिस और स्थानीय लोग भी भावुक हो गए.

मानसिक दबाव और पारिवारिक संकट

यह घटना केवल एक आपराधिक मामला नहीं बल्कि मानसिक दबाव, बीमारी और पारिवारिक संकट के गंभीर प्रभावों को भी उजागर करती है. एक गंभीर बीमारी ने पूरे परिवार की जिंदगी को इस कदर प्रभावित किया कि अंततः चार लोगों की मौत के साथ यह दुखद अध्याय खत्म हो गया. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर आगे की कार्रवाई की जा रही है.

Tags: Andhra Pradesh Newschittoor family suicide case
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