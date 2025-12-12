Home > देश > Andhra Pradesh Bus Accident: आंध्र प्रदेश में भयानक हादसा! घाटी में गिरी बस; चली गई 9 लोगों की जान, कई घायल

Andhra Pradesh Bus Accident: आंध्र प्रदेश में भयानक हादसा! घाटी में गिरी बस; चली गई 9 लोगों की जान, कई घायल

Andhra Pradesh Bus Accident: आंध्रा प्रदेश से इस समय की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है. दरअसल यहां के अल्लूरी जिले में चिंतूर घाट रोड पर जानलेवा हादसा हुआ है. जानकारी के मुताबिक यहां एक प्राइवेट ट्रैवल बस का कंट्रोल खो गया और वो घाटी में गिर गई.

By: Heena Khan | Last Updated: December 12, 2025 8:01:08 AM IST

andhra pradesh accident
andhra pradesh accident


Andhra Pradesh Bus Accident: आंध्रा प्रदेश से इस समय की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है. दरअसल यहां के अल्लूरी जिले में चिंतूर घाट रोड पर जानलेवा हादसा हुआ है. जानकारी के मुताबिक यहां एक प्राइवेट ट्रैवल बस का कंट्रोल खो गया और वो घाटी में गिर गई. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई,और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि घायलों को भद्राचलम एरिया हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया. बताया जा रहा है कि ये बस चिंतूर से मारेडुमिली की ओर जा रही थी. यह हादसा मारेडुमिली में तुलसी पकाला के पास हुआ है. बड़ी बात ये है कि हादसे के समय बस में 37 यात्री थे.

पोस्टमार्टम पर भेजे गए शव 

जानकारी के मुताबिक चित्तूर में 35 यात्रियों को ले जा रही एक बस खाई में गिर गई. अब तक 9 लोगों की मौत की खबर है, जबकि घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. एक राहगीर ने पुलिस को हादसे की जानकारी दी. मौके पर पहुंची पुलिस और दूसरे लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. शवों को निकालने के लिए भेज दिया गया है, और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है.

मंदिर के दर्शन कर लौट रहे थे यात्री 

चश्मदीदों के मुताबिक, तेज़ रफ़्तार बस का कंट्रोल खो गया और वो गहरी खाई में गिर गई, जिससे कई लोग मारे गए. यात्री भद्राचलम मंदिर के दर्शन के बाद अन्नावरम जा रहे थे. सभी पीड़ित आंध्र प्रदेश के चित्तूर ज़िले के बताए जा रहे हैं.

