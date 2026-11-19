Andaman Nicobar Prison Regulation 2026: अंडमान-निकोबार की सेल्युलर जेल का नाम सुनते ही अंग्रेजों के दौर की क्रूर सजाओं और स्वतंत्रता सेनानियों पर हुए अत्याचारों की तस्वीर सामने आ जाती है. कभी इसी जेल को ‘काला पानी’ के नाम से जाना जाता था, जहां कैदियों को मुख्य भूमि से दूर रखकर कठोर यातनाएं दी जाती थीं. लेकिन अब इसी ऐतिहासिक द्वीप समूह की जेल व्यवस्था एक नए दौर में प्रवेश करने जा रही है. ब्रिटिश शासन के समय बनाए गए 1894 के जेल कानून की जगह आधुनिक और सुधारवादी व्यवस्था लागू करने की तैयारी है. नए नियमों में कैदियों को केवल सजा देने के बजाय उनके अधिकारों, शिक्षा, कौशल विकास और पुनर्वास को प्राथमिकता दी जाएगी.

132 साल पुराने जेल कानून की जगह लेगा नया रेगुलेशन

अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में जेल प्रशासन को बदलने के लिए ‘अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह प्रिजन्स एंड करेक्शनल सर्विसेज रेगुलेशन, 2026’ लाया जा रहा है. संविधान के अनुच्छेद 240 के तहत प्रस्तावित इस रेगुलेशन से ब्रिटिशकालीन जेल व्यवस्था को विदा करने की तैयारी है.

इसके लागू होने के बाद 1894 का प्रिजन्स एक्ट, 1900 का प्रिजनर्स एक्ट और 1950 का ट्रांसफ़र ऑफ़ प्रिजनर्स एक्ट खत्म हो जाएगा. नई व्यवस्था का मूल उद्देश्य जेलों को सिर्फ कैदियों को बंद रखने की जगह नहीं, बल्कि सुधार और पुनर्वास के केंद्र के रूप में विकसित करना है.

खुली जेल में रहकर सुधार सकेंगे कैदी

नए कानून में खुली और अर्ध-ओपन जेलों की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है. इसके तहत पात्र कैदियों को नियंत्रित माहौल में ज़्यादा आज़ादी के साथ रहने का मौका मिल सकता है. उन्हें शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और रोजगार से जुड़ी कौशल शिक्षण पर जोर दिया जाएगा, ताकि सजा पूरी होने के बाद वे समाज में शिक्षित जीवन शुरू कर सकें.

CCTV से लेकर RFID तक, हाईटेक जरूरतमंद जेलें

सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए जेलों में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा. सीसीटीवी कैमरे, बायोमेट्रिक सिस्टम, RFID, डिजिटल रिकॉर्ड, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और मोबाइल जैमर जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी. जेल के भीतर से आपराधिक गतिविधियां संचालित करने पर सख्ती होगी. मोबाइल फोन या संचार उपकरण रखने पर तीन साल तक की सजा का प्रावधान भी किया गया है.

जातिगत भेदभाव पर जेल रोक

नए नियमन में जेलों के भीतर जाति के आधार पर कैदियों का वर्गीकरण, अलग-अलग रखना या काम बांटना प्रतिबंधित होगा. मैनुअल स्कैवेंजिंग जैसी प्रतिबंधों पर भी रोक रहेगी. इसके अलावा महिला, ट्रांसजेंडर और दिव्यांग कैदियों के लिए विशेष सुविधाओं का प्रावधान है. गर्भवती महिलाओं की देखभाल और छह साल तक के बच्चों के लिए जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने पर भी ध्यान दिया जाएगा.

परिवार से वीडियो कॉल और कानूनी मदद का अधिकार

नई व्यवस्था में कैदियों को परिवार से मुलाकात के साथ वीडियो कॉल के ज़रिए बातचीत की सुविधा देने का प्रावधान है. विदेशी कैदी अपने परिवार और संबंधित देश के दूतावास से संपर्क कर गिनती करते हैं. पात्र कैदियों के लिए पैरोल, फरलो, सजा में छूट और समय से पहले रिहाई पर भी विचार किया जाएगा. लंबे समय से जेल में बंद विचार निहित कैदियों के मामलों की समीक्षा के लिए जिला स्तर पर अंडरट्रायल रिव्यू कमेटी बनाई जाएगी. इसकी अध्यक्षता जिला एवं सत्र न्यायाधीश करेंगे. इस तरह काले पानी की ऐतिहासिक पहचान से जुड़े अंडमान-निकोबार में जेल व्यवस्था को नए स्वरूप में ढालने की तैयारी है.