चंबल के खूंखार ददुआ के लिए काल बने अनंत देव, 60+ एनकाउंटर से बनाई पहचान; जानिए उनकी दिलेरी की कहानी

बिकरू कांड के आरोपी विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद अनंत देव तिवारी सुर्खियों में आए थे. अनंत देव ने चंबल का खूंखार डकैत ददुआ का खात्मा कर दिया था. आपको बता दें कि अनंत देव 1987 में PPS अधिकारी के तौर पर सेवा शुरू की और 2006 में प्रमोशन के बाद IPS बने थे. चलिए जानते हैं उनके बारे में सबकुछ.

कौन हैं अनंत देव तिवारी?

अनंत देव तिवारी का ताल्लुक कानपुर से सटे फतेहपुर जिले से है और कानपुर से उनका पुराना जुड़ाव रहा है. फतेहपुर में पढ़ाई के बाद उन्होंने इलाहाबाद में सिविल सर्विस की तैयारी की. 1986 बैच के PPS अधिकारी अनंत देव बाद में प्रमोट होकर IPS बने. 1998 में कानपुर तैनाती के दौरान उन्होंने स्वरूप नगर और कलेक्टरगंज समेत तीन सर्किल संभाले. इस दौरान कई कुख्यात अपराधियों और गैंग से जुड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई में उनकी भूमिका रही.

ददुआ को घेरने में की कड़ी मशक्क्त

आनंद देव तिवारी ने दैनिक भास्कर से बातचीत में ददुआ के खात्मे की कहानी बताई थी. उन्होंने बताया कि जुलाई 2007 में अनंत देव तिवारी STF में ASP के पद पर तैनात थे. उस दौरान ददुआ का आतंक चरम पर था और STF को उसके खिलाफ अभियान की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई थी. उन्होंने बताया, ‘टीम कई दिनों तक बीहड़ के जंगलों में उसकी तलाश करती रही. इसी दौरान चित्रकूट-मानिकपुर के पास छोटा पटेल गिरोह से मुठभेड़ हुई, जिसमें चार डकैत मारे गए.

आगे बातचीत में बताया कि मुठभेड़ के बाद टीम कार्रवाई की प्रक्रिया पूरी कर रही थी, तभी ददुआ के झलमल जंगल में मौजूद होने की सूचना मिली. अनंत देव ने टीम के साथ इलाके की घेराबंदी की. करीब डेढ़ घंटे तक चली गोलीबारी में ददुआ समेत उसके छह साथी मारे गए, जबकि राधे समेत 19 डकैत मौके से भाग निकले. ददुआ के मारे जाने के बाद अनंत देव ने डकैत ठोकिया को पकड़ने या मार गिराने का लक्ष्य भी तय किया. अनंत देव अतीक अहमद के बेटे असद को भी ढेर करने में अहम भूमिका निभाई थी.

150 एनकाउंटर किए

कानपुर में SSP रहते हुए अनंत देव तिवारी ने अपराध पर लगाम लगाने के लिए ‘ऑपरेशन क्लीन’ शुरू किया. इस दौरान 150 से ज्यादा अपराधियों के खिलाफ एनकाउंटर की कार्रवाई हुई. बिकरू कांड के बाद विकास दुबे के पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने के दौरान भी उनका नाम चर्चा में रहा.

यह खबर भी पढ़ें: ‘राम अमीरों के भगवान, शिव गरीबों के भगवान’, CM रेवंत रेड्डी की टिप्पणी से मचा घमासान, बीजेपी ने साधा निशाना