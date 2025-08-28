Vijay Baraiya, Gujarat: विजय बरैया ने कांग्रेस से इस्तीफ़ा दिया,आणंद में 150 से ज़्यादा कांग्रेस कार्यकर्ता आप में शामिल

नोमान पठान की रिपोर्ट, Anand News, Gujarat: आणंद ज़िले की राजनीतिक स्थिति में बड़ा बदलाव आया है। कांग्रेस के पूर्व ज़िला महासचिव विजय बरैया अपने 150 से ज़्यादा समर्थकों के साथ कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। यह बड़ा प्रवेश आणंद में आयोजित आम आदमी पार्टी के “गुजरात जोड़ो जनसभा” कार्यक्रम के दौरान हुआ।

पटका पहनाकर किया गया सम्मानपूर्वक स्वागत

कार्यक्रम में आम आदमी पार्टी के प्रदेश महासचिव मनोज सोरठिया की मौजूदगी में विजय बरैया और उनके समर्थकों को आम आदमी पार्टी का पटका पहनाकर उनका सम्मानपूर्वक स्वागत किया गया। इस घटना ने कांग्रेस की आंतरिक संगठनात्मक मज़बूती पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ख़ासकर आणंद ज़िले से, जहाँ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अमित चावड़ा का सीधा संबंध है, महत्वपूर्ण कांग्रेस नेताओं और सैकड़ों कार्यकर्ताओं का पार्टी से बाहर होना पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है।

कांग्रेस से दिया इस्तीफा

विजय बरैया कई वर्षों से कांग्रेस में सक्रिय थे, लेकिन हाल ही में कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी के आणंद दौरे के दौरान प्रवेश पास को लेकर हुए भेदभाव से वे बेहद व्यथित थे। इस घटना ने उन्हें कांग्रेस छोड़ने का निर्णायक कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। परिणामस्वरूप, उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और अपने समर्थकों के साथ आम आदमी पार्टी में शामिल होने का फैसला किया।

कांग्रेस के प्रति बढ़ा अविश्वास

तारापुर पंथक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में असंतोष है, क्योंकि एक साथ 150 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं का पार्टी छोड़कर जाना स्थानीय स्तर पर कांग्रेस की मज़बूती को बड़े पैमाने पर कमज़ोर करता है। उमरेठ और हडगुड़ जैसे इलाकों से भी कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं, जिससे पता चलता है कि कार्यकर्ताओं में कांग्रेस के प्रति अविश्वास बढ़ा है।

संगठन को मज़बूत करने के लिए लगातार काम कर रही है AAP

यह गठबंधन आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा फ़ायदा साबित हो सकता है। आप गुजरात में अपने संगठन को मज़बूत करने के लिए लगातार काम कर रही है और स्थानीय स्तर पर लोकप्रिय नेताओं और कार्यकर्ताओं को जोड़ने की रणनीति अपना रही है। विजय बरैया जैसे अनुभवी नेता और उनके समर्थकों के आने से आणंद और आसपास के इलाकों में आप को मज़बूती मिलेगी।

कार्यकर्ताओं के साथ सम्मानपूर्वक आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध है AAP

कार्यक्रम के दौरान मनोज सोरठिया ने कहा, “आप पारदर्शी राजनीति में विश्वास रखती है। हम आम कार्यकर्ताओं के साथ सम्मानपूर्वक आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं।” आणंद ज़िले में कांग्रेस की स्थिति को हिलाकर रख दिया है, वहीं आप के लिए यह घटना ऊर्जा का एक नया स्रोत साबित होगी। अब देखना यह है कि आने वाले समय में आणंद और आसपास के इलाकों में इस राजनीतिक बदलाव का कितना असर होगा।

