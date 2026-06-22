असम में इंसानियत की मिसाल: मुस्लिम ग्रामीणों ने हिंदू व्यक्ति का कराया अंतिम संस्कार

Assam News: असम के विभिन्न हिस्सों, जैसे कामरूप और बोंगाईगांव जिलों में, स्थानीय मुस्लिम ग्रामीणों ने मानवता और साम्प्रदायिक सद्भाव की अनूठी मिसाल पेश की है. जब भी किसी बेसहारा या गरीब हिंदू व्यक्ति का निधन हुआ, तो मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आगे आकर हिंदू रीति-रिवाजों के साथ उनका अंतिम संस्कार किया.

मुस्लिम समुदाय के लोगों ने न केवल शव को श्मशान तक पहुंचाने में सहयोग किया, बल्कि हिंदू परंपराओं और रीति-रिवाजों का सम्मान करते हुए अंतिम संस्कार की पूरी प्रक्रिया भी संपन्न कराई. इस दौरान स्थानीय लोगों ने धर्म से ऊपर उठकर मानवता को प्राथमिकता दी. ग्रामीणों ने न केवल अंतिम संस्कार की व्यवस्था की, बल्कि हिंदू धर्म की परंपराओं और रीति-रिवाजों का सम्मान करते हुए पूरे विधि-विधान से अंतिम संस्कार भी कराया. इस दौरान गांव के लोगों ने यह संदेश दिया कि मानवता किसी धर्म या जाति की सीमाओं में बंधी नहीं होती.

असम की इस गंगा-जमुनी तहजीब (साम्प्रदायिक सौहार्द) में सामने आए प्रमुख मामलें

कामरूप ज़िला: रांगिया के खांडिकर गांव में राजकुमार गौड़ (65) नामक व्यक्ति की मृत्यु के बाद मुस्लिम ग्रामीणों ने अंतिम संस्कार के लिए पैसे जुटाए, पुरोहित का प्रबंध किया और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ दाह संस्कार संपन्न कराया.

बोंगाईगांव ज़िला: अमबारी-परेरचर गांव में प्रतीक भौमिक के निधन पर स्थानीय मुस्लिम समुदाय ने एकजुटता दिखाई और हिंदू परंपरा के अनुसार शव को श्मशान घाट तक पहुंचाया.

सामाजिक संदेश: इस तरह के प्रयासों ने समाज में फैले धार्मिक ध्रुवीकरण को दरकिनार करते हुए, इंसानियत, सामाजिक एकता और आपसी भाईचारे का एक मजबूत संदेश दिया है.

यह घटनाएं उस समावेशी संस्कृति का हिस्सा हैं, जहां धर्म से ऊपर उठकर मानव सेवा और अंतिम विदाई के समय सम्मान को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है.

धर्म नहीं, मानवता बनी सबसे बड़ा धर्म

असम में इंसानियत और भाईचारे की एक भावुक तस्वीर सामने आई है.असम के एक गांव में जब एक बेसहारा हिंदू व्यक्ति का निधन हुआ और उसके अंतिम संस्कार के लिए कोई आगे नहीं आया, तब स्थानीय मुस्लिम ग्रामीणों ने जिम्मेदारी संभाली. ग्रामीणों ने हिंदू परंपराओं का पूरा सम्मान करते हुए अंतिम संस्कार की व्यवस्था की और सभी धार्मिक रीति-रिवाजों का पालन कराया. इस पहल ने यह साबित कर दिया कि संकट की घड़ी में इंसानियत किसी धर्म, जाति या समुदाय की मोहताज नहीं होती.

यह घटना सामाजिक सौहार्द, आपसी सम्मान और मानवीय मूल्यों का ऐसा उदाहरण बनकर उभरी है, जिसने लोगों का दिल जीत लिया. ग्रामीणों की इस पहल को मानवता और राष्ट्रीय एकता की मिसाल बताया जा रहा है.