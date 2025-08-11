सांसदों से भरा था एयर इंडिया का विमान तभी…, कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग, Air India ने किया ऐसा खुलासा सुन दंग रह गए लोग

Air India Emergency Landing: तिरुवनंतपुरम से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की एक उड़ान को रविवार शाम तकनीकी खराबी के कारण चेन्नई डायवर्ट कर दिया गया। फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट Flightradar24 पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, एयरबस A320 विमान द्वारा संचालित उड़ान संख्या AI2455 दो घंटे से अधिक समय तक हवा में रही। एयरलाइन ने एक बयान में कहा कि 10 अगस्त को तिरुवनंतपुरम से दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाली AI2455 के चालक दल ने रास्ते में संदिग्ध तकनीकी खराबी और खराब मौसम के कारण एहतियात के तौर पर विमान को चेन्नई डायवर्ट कर दिया।

ये 4 सासंद थे सवार

एयर इंडिया के इस विमान में 5 सांसद समेत कई यात्री और चालक दल के सदस्य सवार थे। एयर इंडिया ने मामले को लेकर कहा है कि विमान चेन्नई में सुरक्षित उतर गया। बता दें इस विमान में चार सांसद कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल, यूडीएफ संयोजक अदूर प्रकाश, वरिष्ठ कांग्रेस नेता कोडिकुन्निल सुरेश और के. राधाकृष्णन के साथ तमिलनाडु के सांसद रॉबर्ट ब्रूस भी मौजूद थे।

रडार की समस्या थी-वेणुगोपाल

लैंडिंग के बाद, वेणुगोपाल ने इस घटना को ‘एक बड़े हादसे से बाल-बाल बचे’ बताया। उन्होंने दावा किया कि विमान में रडार की समस्या थी, जिसके कारण आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। लैंडिंग से पहले हम लगभग एक घंटा 10 मिनट तक हवा में थे। उन्होंने कहा कि मैंने इस मामले की जानकारी नागरिक उड्डयन महानिदेशक (DGCA) को पहले ही दे दी है।

एयर इंडिया ने क्या कहा ?

एयर इंडिया के एक प्रवक्ता ने कहा कि विमान चेन्नई में सुरक्षित उतर गया, जहाँ विमान की आवश्यक जाँच की जाएगी। उन्होंने कहा कि यात्रियों को जल्द से जल्द उनके गंतव्य तक पहुँचाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है और हुई असुविधा के लिए खेद व्यक्त किया। यात्रियों की संख्या के बारे में विवरण उपलब्ध नहीं है। फ्लाइटराडार24 से मिली जानकारी के अनुसार, विमान ने रात 8 बजे के बाद तिरुवनंतपुरम से उड़ान भरी और रात लगभग 10.35 बजे चेन्नई पहुँचा।