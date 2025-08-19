फिलिस्तीनी झंडा पहन CM Yogi का कर डाला अपमान, AMU के पूर्व छात्र ने कर दी ऐसी गुस्ताखी, Video देख तिलमीमला उठे भाजपाई

CM Yogi News: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। जिस वीडियो के वायरल होने के बाद हर तरफ आक्रोश है। दरअसल अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय यानी AMU में ट्यूशन फीस में भारी बढ़ोतरी के खिलाफ चल रहे छात्र आंदोलन के बीच, एक वीडियो वायरल हुआ। ये वीडियो एक पूर्व छात्र का है। इस छात्र ने विवादित भाषण देते हुए यूपी सरकार की कड़ी आलोचना की है। दरअसल, वीडियो में, पूर्व छात्र पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों के परिसर में घुसने पर सवाल उठाते हुए कह रहा है कि यह विश्वविद्यालय हमारा है, यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार का कानून नहीं चलेगा।

Video हुआ वायरल

वहीँ इस महीने की शुरुआत में शुरू हुआ यह विरोध प्रदर्शन ट्यूशन फीस में 36% की बढ़ोतरी के खिलाफ है, जिसे प्रदर्शनकारियों का दावा है कि गरीब और अल्पसंख्यक छात्रों के शिक्षा का अधिकार छीनने की साजिश है। वहीँ सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने प्रदर्शनकारियों के साथ एकजुटता भी दिखाई है। वहीँ इस दौरान वीडियो वायरल होने के बाद कई पोस्ट में दावा किया गया है कि शुक्रवार को शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने छात्रों के साथ दुर्व्यवहार भी किया है जिसके बाद ये विवाद बढ़ता चला गया है।

फिलिस्तीन का झंडा पहन की हरकत

वहीँ इस दौरान हैदराबाद के मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले एएमयू के पूर्व छात्र तल्हा मन्नान का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो गले में फ़िलिस्तीन के झंडे को डालकर यूपी सरकार का विरोध करता दिखा। जैसा दिखने वाला मफलर पहने हुए एक उग्र भाषण दे रहा है। वीडियो में, मन्नान कथित तौर पर परिसर में घुसे पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहा है और उनकी मौजूदगी की निंदा कर रहा है। इसके अलावा, उसने एएमयू के प्रॉक्टर के खिलाफ भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और विश्वविद्यालय प्रशासन पर छात्रों की आवाज़ दबाने का आरोप लगाया।