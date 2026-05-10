5 घंटे का सफर अब सिर्फ 2 घंटे में! जनता को अमृतसर-जम्मू बुलेट ट्रेन की सौगात; यहां जानें सारी डिटेल्स

Amritsar-Jammu Bullet Train Corridor: नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NHSRCL) ने अमृतसर से जम्मू तक प्रस्तावित 240 किलोमीटर लंबे बुलेट ट्रेन कॉरिडोर की दिशा में तैयारी तेज कर दी है. यह परियोजना दिल्ली-अमृतसर हाई स्पीड रेल नेटवर्क का विस्तार मानी जा रही है. केंद्र सरकार देश के विभिन्न हिस्सों को आधुनिक हाई स्पीड रेल नेटवर्क से जोड़ने की योजना पर काम कर रही है और जम्मू-कश्मीर को इस मिशन का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है.

इस कॉरिडोर के बनने से सीमावर्ती क्षेत्रों में आधुनिक परिवहन व्यवस्था मजबूत होगी और यात्रियों को तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक सफर का अनुभव मिलेगा.

4-5 घंटे का सफर घटकर सिर्फ 2 घंटे!

फिलहाल अमृतसर से जम्मू तक सड़क या सामान्य ट्रेन से यात्रा करने में लगभग 4 से 5 घंटे लगते हैं. लेकिन बुलेट ट्रेन सेवा शुरू होने के बाद यही दूरी करीब 2 घंटे में पूरी की जा सकेगी. इससे यात्रियों का समय बचेगा और सफर पहले की तुलना में ज्यादा आरामदायक होगा. हाई स्पीड रेल में यात्रियों की सुरक्षा के लिए अत्याधुनिक सिग्नलिंग सिस्टम, ऑटोमैटिक कंट्रोल और एडवांस ट्रैक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा. सरकार का उद्देश्य इस परियोजना के जरिए भारत में विश्वस्तरीय रेल अनुभव उपलब्ध कराना है.

LiDAR और ड्रोन तकनीक से होगा सर्वे

इस हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट के अंतिम सर्वे में आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा. इसके तहत LiDAR सिस्टम, ड्रोन सर्वे और एरियल मैपिंग जैसी हाईटेक तकनीकें शामिल होंगी. इन तकनीकों की मदद से जमीन की संरचना, पहाड़ी क्षेत्रों की स्थिति और संभावित रेल मार्ग का सटीक अध्ययन किया जाएगा.

जानकारी के मुताबिक ट्रैक को 350 किलोमीटर प्रति घंटे तक की अधिकतम क्षमता के अनुसार डिजाइन किया जाएगा, जबकि ट्रेनों की परिचालन गति 250 से 320 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है. विशेषज्ञों के अनुसार यह परियोजना भारतीय रेलवे को तकनीकी रूप से नई पहचान देने में मददगार साबित होगी.

पर्यटन और व्यापार को मिलेगा बड़ा बढ़ावा

जम्मू-कश्मीर की अर्थव्यवस्था में पर्यटन की अहम भूमिका है और इस बुलेट ट्रेन कॉरिडोर से पर्यटन को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है. खासतौर पर माता वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए सफर काफी आसान और तेज हो जाएगा. इसके अलावा अमृतसर और जम्मू के बीच व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा. तेज परिवहन सुविधा से सामान की आवाजाही आसान होगी, जिससे व्यापारियों की लागत और समय दोनों कम होंगे. होटल, ट्रैवल, ट्रांसपोर्ट और स्थानीय व्यवसायों में नए रोजगार और निवेश के अवसर भी पैदा हो सकते हैं.

मुंबई-अहमदाबाद प्रोजेक्ट से मिली नई दिशा

देश की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना मुंबई-अहमदाबाद कॉरिडोर पर तेजी से काम जारी है और सरकार को उम्मीद है कि इसका पहला चरण अगले साल अगस्त तक शुरू हो सकता है. इसी अनुभव और तकनीकी मॉडल के आधार पर अब देश के अन्य हिस्सों में भी हाई स्पीड रेल नेटवर्क का विस्तार किया जा रहा है. विशेषज्ञों का मानना है कि यदि अमृतसर-जम्मू बुलेट ट्रेन कॉरिडोर तय समय पर पूरा होता है, तो यह जम्मू-कश्मीर के आर्थिक विकास, रोजगार और आधुनिक परिवहन ढांचे को नई गति देने वाला बड़ा कदम साबित हो सकता है.

Train Ticket Rule for Children: बच्चे को गोद में बैठाकर फ्री में सफर? जानिए रेलवे का असली नियम