Amritpal Singh Case: ‘मैं अमृतपाल सिंह की मां हूं, आप उसे…’, जब सीएम मान की शुकराना यात्रा में पहुंचीं बलविंदर कौर, कर दी ये मांग

Amritpal Singh News: ‘वारिस पंजाब दे’ प्रमुख और खडूर साहिब से लोकसभा सांसद अमृतपाल सिंह असम के डिब्रूगढ़ जेल में बंद हैं. अब अमृतपाल सिंह की मां पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से पूछा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत उनके बेटे की हिरासत समाप्त होने के बावजूद उन्हें असम से पंजाब वापस क्यों नहीं लाया जा रहा है.

दरअसल, सीएम मान इन दिनों ‘शुकराना यात्रा’ कर रहे हैं, जिसका आयोजन बेअदबी विरोधी कानून के कार्यान्वयन के लिए ‘कृतज्ञता’ के प्रतीक के रूप में किया गया है. इसी दौरान अमृतपाल की मां बलविंदर कौर मुख्यमंत्री के वाहन के करीब पहुंच गईं.

‘अमृतपाल को पंजाब क्यों नहीं लाते’

इसके बाद बलविंदर कौर की मां ने सीएम मान से कहा- ‘‘मेरी बात एक मिनट सुनिए. आप भी एक मां के बेटे हैं. मैं अमृतपाल सिंह की मां हूं. एनएसए के तहत उनकी हिरासत समाप्त हो जाने के बावजूद आप अमृतपाल को पंजाब क्यों नहीं लाते?’’

दूसरी तरफ गुरुवार को अमृतपाल सिंह को बड़ा झटका लगा. पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ लगाए गए दूसरे एनएसए को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी. हाई कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि जिस दूसरे एनएसए आदेश को चुनौती दी गई थी, उसकी अवधि अप्रैल 2025 से पहले ही समाप्त हो चुकी थी. इसके बाद तीसरा एनएसए भी खत्म हो चुका है. ऐसे में अब इस याचिका पर विचार करने का कोई औचित्य या कानूनी आधार शेष नहीं रह जाता.

अप्रैल 2023 में हिरासत में लिए गए थे अमृतपाल सिंह

गौरतलब है कि अमृतपाल सिंह को अप्रैल 2023 में एनएसए के तहत हिरासत में लिया गया था, तब से वह असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद हैं. एनएसए के तहत अमृतपाल की हिरासत 22 अप्रैल को समाप्त होने के एक दिन बाद उन्हें 2023 के अजनाला थाने पर हमले के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया. वह डिब्रूगढ़ जेल में ही हैं.

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पिछले महीने पंजाब सरकार की याचिका के बाद निर्देश दिया था कि अमृतपाल सिंह इस मामले में अमृतसर की निचली अदालत के समक्ष वर्चुअल रूप से पेश होंगे.

बता दें कि ‘वारिस पंजाब दे’ समूह के प्रमुख अमृतपाल को 23 फरवरी, 2023 को अजनाला थाने पर हमले के बाद पंजाब पुलिस ने एक महीने लंबे तलाशी अभियान के बाद 23 अप्रैल, 2023 को मोगा के रोडे गांव में गिरफ्तार किया था.