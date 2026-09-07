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Maharashtra: अमरावती में फिर बाघिन की दहशत, किसान पर हमला कर ली जान, वन विभाग की टीम ने कैसे पकड़ा?

Amravati News: रेस्क्यू चैरिटेबल ट्रस्ट, पुणे के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. हेमराज की टीम ने बाघिन को सफलतापूर्वक डार्ट कर बेहोश किया. इसके बाद वन विभाग की टीम ने उसे सुरक्षित रूप से पकड़कर पिंजरे में बंद कर दिया.

By: Hasnain Alam | Published: September 7, 2026 8:01:00 PM IST

अमरावती में बाघिन का आतंक
अमरावती में बाघिन का आतंक


Maharashtra News: महाराष्ट्र के अमरावती के चांदूर बाजार तहसील में पिछले दो दिनों से दहशत का माहौल पैदा करने वाली बाघिन ने एक बार फिर किसान पर हमला कर उसकी जान ले ली. शिरजगाव कसबा के पावर हाउस के पास खेत में काम कर रहे 45 वर्षीय किसान दिनेश आवारे, निवासी केणीपुरा, पर बाघिन ने हमला कर दिया. इस हमले में उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. हमले के बाद बाघिन अपने शिकार के पास ही डेरा जमाकर बैठी रही, जिससे घटनास्थल पर तनाव का माहौल बन गया.

इससे पहले सोनौरी गांव में उर्मिला इवणे नामक युवती की भी बाघिन के हमले में मौत हुई थी. लगातार दो घटनाओं के बाद चांदूर बाजार तहसील के कई गांवों में दहशत फैल गई थी.

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बाघिन को पकड़ने के लिए युद्धस्तर पर शुरू हुआ अभियान

वन विभाग ने बाघिन को पकड़ने के लिए युद्धस्तर पर अभियान शुरू किया. वन अधिकारी देसाई के अनुसार, यह बाघिन वर्धा जिले के बोर अभयारण्य से इस क्षेत्र में आने की जानकारी सामने आई है.

रेस्क्यू चैरिटेबल ट्रस्ट, पुणे के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. हेमराज की टीम ने बाघिन को सफलतापूर्वक डार्ट कर बेहोश किया. इसके बाद वन विभाग की टीम ने उसे सुरक्षित रूप से पकड़कर पिंजरे में बंद कर दिया.

बाघिन को सुरक्षित स्थान पर ले जाने की प्रक्रिया शुरू

अब बाघिन को चांदूर बाजार तहसील से सुरक्षित स्थान पर ले जाने की प्रक्रिया शुरू है. बाघिन के पकड़े जाने से भयभीत किसानों और ग्रामीणों को बड़ी राहत मिली है.

(महाराष्ट्र के शाहिद अंसारी की रिपोर्ट)

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