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Amravati girls hostel Mystery: भूत, भटकती आत्मा या फिर पैरानॉर्मल गड़बड़ी… आखिर 300 छात्राएं कैसे हो गईं बेहोश

Amravati girls hostel Mystery: जब से इस कथित भूतिया होने की पहली रिपोर्ट सामने आई है. हॉस्टल में हर तरह के घोस्ट हंटर्स और भूतों की कहानी बताने वाले लोग आते रहे हैं.

By: JP Yadav | Last Updated: August 27, 2026 10:08:39 AM IST

Amravati girls hostel Mystery: भूत, भटकती आत्मा या फिर पैरानॉर्मल गड़बड़ी... आखिर कुछ 300 छात्राएं कैसे हो गईं बेहोश
Amravati girls hostel Mystery: भूत, भटकती आत्मा या फिर पैरानॉर्मल गड़बड़ी... आखिर कुछ 300 छात्राएं कैसे हो गईं बेहोश


Amravati girls hostel Mystery:  हमारे देश में भूत-प्रेत की कहानियां  और के दावे आम बात हैं. महाराष्ट्र के अमरावती में पिछले सप्ताह लड़कियों के एक ट्राइबल हॉस्टल से सोशल मीडिया पर परेशान करने वाली ख़बरें आईं. इसके साथ में कुछ वीडियो में छोटी लड़कियों को उनके क्लासिक स्कूल की नीली सलवार-कमीज़ यूनिफॉर्म में एक बिल्डिंग से बाहर ले जाते हुए दिखाया गया. एक और क्लिप में एक लड़की हॉस्टल की दहलीज़ पर कूदती हुई और फिर आंगन में लोटते हुए जोर-जोर से रोती हुई दिखाई दी. रिपोर्ट्स में कहा गया कि एक रेजिडेंशियल ट्राइबल स्कूल की चार लड़कियों पर किसी पैरानॉर्मल चीज का कब्जा हो गया था, जिसके कारण कुल 852 स्टूडेंट्स में से लगभग 600 को उनके माता-पिता घर ले गए.  वहीं, अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के वॉलंटियर्स भी शामिल हैं, जिन्होंने माता-पिता के डर को कम करने और लोगों के जाने को रोकने के लिए हॉन्टेड हॉस्टल में रात बिताने की पेशकश की.

उधर, पीड़ित स्टूडेंट्स के माता-पिता अपने बच्चों को भुमका के पास ले गए. यहां पर पारंपरिक इलाज करने वालों ने फिर दावा किया कि लड़कियों को ‘चकवा’ नाम की एक बीमारी हो गई है, जो एक तरह की कोंकणी लोक आत्मा है जो कन्फ्यूजन और भटकाव से जुड़ी है. लड़कियों के पास खुद इस कथित पैरानॉर्मल गड़बड़ी के कई कारण थे. कैंपस की ज़मीन पर कंस्ट्रक्शन के लिए एक पेड़ काट दिया गया था और वह आत्माओं का घर था जो अब बेजान और गुस्से में थीं या शायद स्कूल के ड्रेनेज सिस्टम से सीवेज पास के मंदिर में लीक हो रहा था. इससे देवता का गुस्सा भड़क रहा था  या यह एक युवा आदिवासी लड़के का भूत था जो स्कूल के पास के खेतों में मर गया था  और अपनी उम्र के साथियों की तलाश में था.

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हिस्टीरिया भी हो सकता है कारण

उधर,  सरकार द्वारा नियुक्त हेल्थ एक्सपर्ट्स की बनाई एक मेडिकल रिपोर्ट में कहा गया था कि यह घटना सेलेक्टिव हिस्टीरिया और कन्वर्जन डिसऑर्डर जैसी थी. यहां पर बता दें कि दोनों ही शब्दों को डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ़ मेंटल डिसऑर्डर्स (DSM) में मान्यता नहीं दी गई है, जो साइकेट्रिक डिसऑर्डर की पहचान करने के लिए ज़रूरी टेक्स्ट है. हिस्टीरिया खास तौर पर एक ऐसा शब्द है जिसका इतिहास जेंडर से जुड़ा है. इसका इस्तेमाल लड़कियों और महिलाओं द्वारा महसूस किए जाने वाले इमोशनल दबाव को नज़रअंदाज़ करने के लिए किया जाता है. 

पढ़ाई का दबाव भी हो सकता है वजह

रिपोर्ट में इन घटनाओं को शुरू करने वाले अस्पष्ट शब्दों का इस्तेमाल किया गया है.  एक्सपर्ट्स ने यह भी बताया कि हॉस्टल में बहुत भीड़ थी और हवादार भी ठीक से नहीं था, जिससे शायद कोई भी लक्षण और बढ़ जाता. देश भर के हॉस्टल और बोर्डिंग स्कूल अनुशासन और निगरानी पर ज़्यादा ध्यान देने और नैतिकता के किसी भी उल्लंघन पर सख्ती करने का एक पैटर्न अपनाते हैं. पढ़ाई-लिखाई के तनाव के साथ-साथ, यह भी एक वजह हो सकती है.

डिस्क्लेमर: संस्थान भूत प्रेत समेत अन्य अंध विश्वास की चीजों को बढ़ावा नहीं देता है. 

Tags: Amravati news
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