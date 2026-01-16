Home > देश > Amravati AMC Election Result 2026: क्या अमरावती में फिर बजेगा नवनीत राणा का डंका? रुझानों में BJP ने बनाई बढ़त, देखें 87 सीटों का हाल

Amravati AMC Election Result 2026: क्या अमरावती में फिर बजेगा नवनीत राणा का डंका? रुझानों में BJP ने बनाई बढ़त, देखें 87 सीटों का हाल

अमरावती नगर निगम चुनाव: नवनीत राणा के नेतृत्व में BJP की बढ़त! 87 सीटों के रुझानों में कौन आगे? क्या लोकसभा की हार का बदलेगा इतिहास? ताज़ा अपडेट यहाँ पढ़ें

Published: January 16, 2026 3:37:12 PM IST

Amravati AMC Election Result 2026: क्या अमरावती में फिर बजेगा नवनीत राणा का डंका? रुझानों में BJP ने बनाई बढ़त, देखें 87 सीटों का हाल


बीजेपी की फायरब्रांड और जानी-मानी नेता नवनीत राणा अमरावती में कमल खिलते हुए देख रही हैं. शुरुआती वोटों की गिनती में, बीजेपी अमरावती में अच्छा प्रदर्शन करती दिख रही है. अमरावती नगर निगम में कुल 87 सीटें हैं. अमरावती में, बीजेपी कांग्रेस और ठाकरे भाइयों के गठबंधन के खिलाफ चुनाव लड़ रही है. अजीत पवार की एनसीपी और शिंदे की शिवसेना भी मैदान में हैं. वंचित बहुजन अघाड़ी और शरद पवार की एनसीपी ने भी उम्मीदवार उतारे हैं. नवनीत राणा ने 2024 का लोकसभा चुनाव बीजेपी के टिकट पर लड़ा था, लेकिन हार गईं. यहां MVA उम्मीदवार जीता था। कांग्रेस उम्मीदवार विजयी हुआ था. इसलिए, नगर निगम चुनावों के नतीजे बहुत महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं.

उनके पति रवि राणा की पार्टी भी मैदान में है.

नवनीत राणा को 2024 के लोकसभा चुनावों में सनसनीखेज हार का सामना करना पड़ा, जहां उन्होंने बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था. उन्होंने 2019 में एक स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर लोकसभा सीट जीती थी. उन्हें कांग्रेस के बलवंत वानखेड़े ने हराया था. ये चुनाव नवनीत राणा के राजनीतिक करियर की परीक्षा थे। नवनीत राणा के पति, रवि राणा, और उनकी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है. राणा ने बीजेपी के लिए प्रचार किया था। चुनावों के दौरान बीजेपी और राणा की पार्टी के बीच गठबंधन भी टूट गया था. रवि राणा की पार्टी का नाम राष्ट्रीय युवा स्वाभिमान पार्टी (RSYP) है। वह बडनेरा से विधायक हैं। लोकसभा चुनावों से पहले, नवनीत राणा ने बीजेपी में शामिल होने के लिए अपने पति की पार्टी भी छोड़ दी थी. नवनीत राणा यहां बीजेपी का सबसे प्रमुख चेहरा हैं.

अमरावती नगर महापालिका मतगणना अपडेट/ कुल सीटें: 87

पार्टी- आगे/बढ़त

बीजेपी- 9

शिवसेना यूबीटी-1

कांग्रेस-6

मनसे-0

एनसीपी अजित-6

शिवसेना शिंदे-2

एनसीपी (पवार)-0

वंचित बहुजन आघाड़ी-0

यह खबर लगातार अपडेट की जा रही है…

