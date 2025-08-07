Home > देश > उधमपुर में बड़ा हादसा, खाई में गिरी CRPF की गाड़ी, कई जवानों की मौत

उधमपुर में बड़ा हादसा, खाई में गिरी CRPF की गाड़ी, कई जवानों की मौत

CRPF Vehcile Accident Udhampur:केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने इस हादसे पर दुख जताया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए X ने लिखा- कंडवा-बसंतगढ़ इलाके में CRPF के एक वाहन के साथ सड़क दुर्घटना की खबर सुनकर दुखी हूँ।

Published: August 7, 2025 14:56:32 IST

CRPF Vehcile Accident Udhampur
CRPF Vehcile Accident Udhampur

CRPF Vehcile Accident Udhampur: जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ बसंतगढ़ में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के जवानों का वाहन गहरी खाई में गिर गया। यह दुखद हादसा कंडवा इलाके के पास हुआ। इस हादसे में तीन CRPF जवानों की मौत हो गई। वहीं, 15 जवान घायल हुए हैं। सभी घायलों को कमांड अस्पताल ले जाया जा रहा है। बचाव दल मौके पर मौजूद हैं।

केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने जताया दुख

केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने इस हादसे पर दुख जताया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए X ने लिखा- कंडवा-बसंतगढ़ इलाके में CRPF के एक वाहन के साथ सड़क दुर्घटना की खबर सुनकर दुखी हूँ। वाहन में कई बहादुर CRPF जवान सवार थे। मैंने अभी DC सलोनी राय से बात की है, जो व्यक्तिगत रूप से स्थिति पर नज़र रख रही हैं और मुझे जानकारी दे रही हैं। बचाव अभियान तुरंत शुरू कर दिया गया है। स्थानीय लोग स्वेच्छा से मदद के लिए आगे आए हैं। हर संभव मदद सुनिश्चित की जा रही है।

जाँच जारी 

इस दुखद हादसे की तस्वीरें भी सामने आई हैं। जानकारी के अनुसार, एम्बुलेंस भी मौके पर भेज दी गई हैं। वाहन के खाई में गिरने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। पुलिस जाँच कर रही है और दुर्घटना के कारणों का पता लगा रही है।

वाहन में 18 जवान सवार थे

सीआरपीएफ ने बताया कि 187वीं बटालियन का एक वाहन, जिसमें 18 जवान सवार थे, आज सुबह करीब 10:30 बजे जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले के कदवा से बसंत गढ़ जाते समय दुर्घटनाग्रस्त होकर खाई में गिर गया।

