कभी किया था अमिताभ बच्चन की फिल्म में काम, अब हो गई हत्या, जानिए क्या है पूरा मामला?

Actor babu chhetri murder: तीन साल पहले रिलीज़ हुई फिल्म झुंड में अमिताभ बच्चन के साथ अभिनय करने वाले अभिनेता प्रियांशु क्षत्रिय की नागपुर में हत्या कर दी गई. प्रियांशु ने फिल्म में अहम भूमिका निभाई थी. बताया जा रहा है कि आपसी रंजिश के चलते आरोपियों ने तार से गला रेतकर प्रियांशु की बेरहमी से हत्या कर दी. घटना नागपुर के जरीपटका थाना क्षेत्र के नारा इलाके में हुई. पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, प्रियांशु क्षत्रिय बुधवार रात करीब डेढ़ बजे घायल अवस्था में तार से बंधा हुआ मिला. स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद जरीपटका पुलिस मौके पर पहुँची और उन्हें मेयो अस्पताल में भर्ती कराया.

हालांकि, डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत करार दिया. पुलिस की शुरूआती जांच में मालूम चला है कि प्रियांशु उर्फ ​​बाबू छेत्री के खिलाफ पहले भी आपराधिक मामले दर्ज थे. उसकी बहन शिल्पा छेत्री की शिकायत के आधार पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर ध्रुव साहू नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. शुरुआती जांच में हत्या के पीछे आपसी रंजिश का आरोप लग रहा है. पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

क्या सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल हुई थी Indian Air Force, पाकिस्तान क्यों खाता है खौफ; यहां जानें IAF के बारे में अनसुनी बातें

अमिताभ बच्चन के साथ काम किया

बाबू क्षत्रिय के नाम से मशहूर प्रियांशु ने अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म झुंड में काम किया था. यह फिल्म भी खास थी, जो झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले बच्चों और उनके अपराध के संपर्क में आने पर केंद्रित थी. कहानी एक सेवानिवृत्त फुटबॉल कोच अमिताभ बच्चन के इर्द-गिर्द घूमती है. एक दिन, वह झुग्गी-झोपड़ियों में जाते हैं और बच्चों को फुटबॉल खेलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं. शुरुआत में, उन्हें अपनी जेब से 500 रुपये देने पड़ते हैं। हालाँकि, जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ती है, झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले इन बच्चों की ज़िंदगी बदलने लगती है। धीरे-धीरे, अपराध की दुनिया में डूबे ये बच्चे फुटबॉल से प्यार करने लगते हैं.

प्रियांशु की दमदार भूमिका

इस फिल्म में प्रियांशु ने भी एक उल्लेखनीय भूमिका निभाई. बाबू के किरदार में प्रियांशु खूब जंच रहे थे और अपने संवादों से लोगों का दिल जीत लिया. हालाँकि, नागपुर की गलियों में प्रियांशु की असल ज़िंदगी नफ़रत का शिकार रही. पुलिस मामले की जाँच कर रही है और जल्द ही पूरे मामले का खुलासा हो जाएगा.

कैलाश सुगंध की रिपोर्ट

उत्तर रेलवे ने कई ट्रेनों के रूट में किया बदलाव, चेक कर लें वरना पड़ जाएंगे लेने-के-देने