Amitabh Bachchan Jalsa Threat Email: मुंबई के इतिहास में 26 नवंबर का दिन इतिहास में कभी न भूलने वाले जख्म के तौर पर आज भी हरा है. साल 2008 में इसी दिन आतंकियों ने देश की आर्थिक राजधानी को निशाना बनाकर कई जगहों पर हमले किए थे. अब 26/11 की बरसी के दिन मुंबई को एक बार फिर गुरुवार को धमकी भरा ई-मेल मिलने से सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ गई है. इस बार निशाने पर सिर्फ सरकारी दफ्तर और अदालत ही नहीं, बल्कि बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन का बंगला जलसा और पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ भी बताए गए है. ई-मेल में ड्रोन अटैक, ग्रेनेड हमले और मेट्रो में विस्फोटक रखने जैसे दावे किए गए हैं. साथ ही 1984 के सिख विरोधी दंगों का भी जिक्र है. फिलहाल मुंबई पुलिस इन धमकियों की जांच कर रही है.

मेयर और कमिश्नर के कार्यालय को मिला धमकी भरा ई-मेल

पुलिस के मुताबिक, गुरुवार सुबह करीब 10 बजे मुंबई की मेयर रितु तावड़े और म्युनिसिपल कमिश्नर अश्विनी भिड़े के ऑफिस को यह ई-मेल मिला. जिसमें 26 नवंबर को दोपहर 1 बजकर 11 मिनट पर मेयर कार्यालय और दोपहर 3 बजे अदालत को निशाना बनाने की धमकी दी गई थी. ई-मेल पंजाबी, हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में लिखा गया था. इसमें दावा किया गया कि मुंबई के अलग-अलग हिस्सों में बम धमाके किए जा सकते हैं. इसके अलावा, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED) से भर बैग मेट्रो ट्रेनों में रखे जाने की बात भी कही गई. ई-मेल भेजने वालों ने 27 नवंबर से 31 दिसंबर के बीच मेट्रो में सफर करने से बचने की चेतावनी दी.

अमिताभ बच्चन के जलसा बंगले पर ड्रोन अटैक की धमकी

धमकी भरे मैसेज में बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन का भी ज़िक्र है. इसमें 27 नवंबर से 31 दिसंबर के बीच उनके मुंबई बंगले जलसा पर ड्रोन से अटैक करने की धमकी दी गई है. हालांकि, पुलिस ने अभी तक इस दावे को कन्फर्म नहीं किया है. अमिताभ बच्चन का जलसा मुंबई के जुहू इलाके में है. यह बंगला लंबे समय से एक्टर और उनके परिवार की पब्लिक आइडेंटिटी का हिस्सा रहा है. इसलिए, इतने हाई-प्रोफाइल घर को टारगेट करने की धमकी ने सिक्योरिटी एजेंसियों के बीच चिंता बढ़ा दी है.

दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट को लेकर भी धमकी

ईमेल में पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ का भी ज़िक्र है. दिलजीत शुक्रवार को मुंबई के महालक्ष्मी रेसकोर्स में परफॉर्म करने वाले हैं. मैसेज में उनसे माफी मांगने की मांग की गई है. इसके अलावा, अगर उनका कॉन्सर्ट रोका गया तो अगले 30 दिनों तक मुंबई में ग्रेनेड अटैक करने की धमकी दी गई है. ईमेल में कॉन्सर्ट में आने वालों को यह भी चेतावनी दी गई है कि वे ज़मीन पर पड़े किसी भी iPhone को न उठाएं. पुलिस के मुताबिक, इवेंट को देखते हुए सिक्योरिटी के इंतज़ाम पहले ही बढ़ा दिए गए हैं.

1984 के सिख विरोधी दंगों और खालिस्तान का ज़िक्र

धमकी भरे ईमेल में 1984 के सिख विरोधी दंगों और खालिस्तान के सपोर्ट में नारे लिखे हैं. मैसेज के आखिर में खालिस्तान नेशनल आर्मी और बब्बर खालसा (परमार-कनाडा) नाम के संगठनों का भी ज़िक्र है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों में ऐसे धमकी भरे ईमेल सामने आए हैं. वे अभी इन मैसेज के असली होने, भेजने वाले की पहचान और किसी भी संभावित सिक्योरिटी खतरे की जांच कर रहे हैं. मुंबई में पब्लिक जगहों और दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट की सिक्योरिटी के लिए खास सावधानी बरती जा रही है.