Home > उत्तर प्रदेश > योगी आदित्यनाथ नहीं, बल्कि यूपी सरकार के इस कैबिनेट मंत्री को CM बनाना चाहते थे अमित शाह!

योगी आदित्यनाथ नहीं, बल्कि यूपी सरकार के इस कैबिनेट मंत्री को CM बनाना चाहते थे अमित शाह!

Omprakash Rajbhar On UP CM: योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के चीफ ओमप्रकाश राजभर ने अमित शाह का जिक्र करते हुए यूपी सीएम पद को लेकर बड़ी बात कही है।

Published By: Shubahm Srivastava
Published: August 31, 2025 14:40:00 IST

Omprakash Rajbhar On UP CM
Omprakash Rajbhar On UP CM

Omprakash Rajbhar On UP CM: हाल के समय में सभी की नजरें इस वक्त बिहार चुनावों पर लगी हुई हैं। लेकिन इसी बीच योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के चीफ ओमप्रकाश राजभर ने अमित शाह का जिक्र करते हुए बड़ी बात कही है। इसके अलावा उन्होंने उत्तर प्रदेश और बिहार की सियासत पर भी अपनी बात रखी है। 

राजभर को सीएम बनाना चाहते थे अमित शाह!

एबीपी न्यूज़ से बात करते हुए कैबिनेट मंत्री ने कुछ ऐसी बातें बताई हैं, जो यूपी की सियासत में भूचाल ला सकती हैं। मुख्यमंत्री बनने के सवाल पर राजभर ने कहा कि वह एक बार गृह मंत्री अमित शाह से मिलने गए थे और उन्होंने कहा था कि आप इतनी मेहनत करते हैं, अगर आप हमारी पार्टी में होते तो हम आपको मुख्यमंत्री बना देते।

लेकिन हमने कहा कि हम आपकी पार्टी में शामिल नहीं होने वाले। हम अपनी पार्टी के लिए पूरी तरह समर्पित हैं। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी में आपकी तरह मेहनत करने वाला कोई नेता नहीं है।

यूपी 2027 और बिहार 2025 में एनडीए लाएगी पूर्ण बहुमत – राजभर

राजभर ने आगे कहा कि, हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों और बिहार के 32 जिलों में अपनी पार्टी का विस्तार करने के लिए काम कर रहे हैं और एनडीए के साथ मिलकर हम 2027 में यूपी और 2025 में बिहार में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं।

अखिलेश यादव पर बोला बड़ा हमला

ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव की पीडीए पर भी बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा, पीडीए में समाजवादी पार्टी के साथ कौन है? हकीकत ये है कि पीडीए में ऐसे लोग हैं जिनकी हैसियत अपनी पत्नी के लिए एक भी वोट दिलाने की नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि साल 2014, 2017, 19,22, 2024 से लगातार चुनाव हार रहे अखिलेश यादव बिहार में राजनीतिक उथल-पुथल का दावा कर रहे हैं। वो खुद तो नहीं जिता पा रहे, लेकिन वहाँ दूसरों को जिताने जा रहे हैं। दरअसल, वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के तौर पर काम करते हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी को जिताते हैं।

Maratha Reservation Protest: अनशन पर बैठे मनोज जरांगे की तबीयत बिगड़ी, कई आंदोलनकारियों का भी हुआ इलाज

Tags: omprakash rajbharup cm
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

घर पर बनाए बच्चों के लिए स्वादिष्ट और बाजार जैसी...

September 1, 2025

रागी रोटी से करे अपने सुगर लेवल को कंट्रोल और...

September 1, 2025

झटपट तैयार करें मूंग दाल हलवा, स्वाद ऐसा कि उंगलियां...

September 1, 2025

किस समय पर चाय पीना होता है सबसे सही? जानें

August 31, 2025

खाली पेट अदरक को चबाने से क्या होता है?

August 31, 2025

लाल मिर्च खाने के 5 बड़े नुकसान

August 31, 2025
योगी आदित्यनाथ नहीं, बल्कि यूपी सरकार के इस कैबिनेट मंत्री को CM बनाना चाहते थे अमित शाह!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

योगी आदित्यनाथ नहीं, बल्कि यूपी सरकार के इस कैबिनेट मंत्री को CM बनाना चाहते थे अमित शाह!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

योगी आदित्यनाथ नहीं, बल्कि यूपी सरकार के इस कैबिनेट मंत्री को CM बनाना चाहते थे अमित शाह!
योगी आदित्यनाथ नहीं, बल्कि यूपी सरकार के इस कैबिनेट मंत्री को CM बनाना चाहते थे अमित शाह!
योगी आदित्यनाथ नहीं, बल्कि यूपी सरकार के इस कैबिनेट मंत्री को CM बनाना चाहते थे अमित शाह!
योगी आदित्यनाथ नहीं, बल्कि यूपी सरकार के इस कैबिनेट मंत्री को CM बनाना चाहते थे अमित शाह!
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?