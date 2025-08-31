योगी आदित्यनाथ नहीं, बल्कि यूपी सरकार के इस कैबिनेट मंत्री को CM बनाना चाहते थे अमित शाह!

Omprakash Rajbhar On UP CM: हाल के समय में सभी की नजरें इस वक्त बिहार चुनावों पर लगी हुई हैं। लेकिन इसी बीच योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के चीफ ओमप्रकाश राजभर ने अमित शाह का जिक्र करते हुए बड़ी बात कही है। इसके अलावा उन्होंने उत्तर प्रदेश और बिहार की सियासत पर भी अपनी बात रखी है।

राजभर को सीएम बनाना चाहते थे अमित शाह!

एबीपी न्यूज़ से बात करते हुए कैबिनेट मंत्री ने कुछ ऐसी बातें बताई हैं, जो यूपी की सियासत में भूचाल ला सकती हैं। मुख्यमंत्री बनने के सवाल पर राजभर ने कहा कि वह एक बार गृह मंत्री अमित शाह से मिलने गए थे और उन्होंने कहा था कि आप इतनी मेहनत करते हैं, अगर आप हमारी पार्टी में होते तो हम आपको मुख्यमंत्री बना देते।

लेकिन हमने कहा कि हम आपकी पार्टी में शामिल नहीं होने वाले। हम अपनी पार्टी के लिए पूरी तरह समर्पित हैं। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी में आपकी तरह मेहनत करने वाला कोई नेता नहीं है।

यूपी 2027 और बिहार 2025 में एनडीए लाएगी पूर्ण बहुमत – राजभर

राजभर ने आगे कहा कि, हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों और बिहार के 32 जिलों में अपनी पार्टी का विस्तार करने के लिए काम कर रहे हैं और एनडीए के साथ मिलकर हम 2027 में यूपी और 2025 में बिहार में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं।

अखिलेश यादव पर बोला बड़ा हमला

ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव की पीडीए पर भी बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा, पीडीए में समाजवादी पार्टी के साथ कौन है? हकीकत ये है कि पीडीए में ऐसे लोग हैं जिनकी हैसियत अपनी पत्नी के लिए एक भी वोट दिलाने की नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि साल 2014, 2017, 19,22, 2024 से लगातार चुनाव हार रहे अखिलेश यादव बिहार में राजनीतिक उथल-पुथल का दावा कर रहे हैं। वो खुद तो नहीं जिता पा रहे, लेकिन वहाँ दूसरों को जिताने जा रहे हैं। दरअसल, वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के तौर पर काम करते हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी को जिताते हैं।

