Bengal Election: ‘उल्टा लटकाकर सीधा कर दूंगा…’, बंगाल में अमित शाह के वो बयान, जिससे बौखलाए अभिषेक बनर्जी!

बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और टीएमसी के बीच जबरदस्त टक्कर होने की उम्मीद थी. हालांकि वोटों की गिनती में सामने आ रहे रूझानों में बीजेपी, टीएमसी से बहुत आगे चल रही है. चुनावी रैली के दौरान दिग्गज नेताओं के बीच जबरदस्त भाषणबाजी हुई थी और आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला जारी था. बंगाल चुनाव में गृहमंत्री अमित शाह के कुछ बयानों ने खूब चर्चा बटोरी थीं, जिसने ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की नींदे उड़ा दी थी. चलिए एक नजर डालते हैं अमित शाह के कुछ बयानों पर.

उल्टा लटकाकर सीधा कर दूंगा…

गृहमंत्री अमित शाह ने बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण के बाद एक रैली में भाषण दिया था. उन्होंने कहा, ‘पहले चरण में दीदी के गुंडे घर के बाहर नहीं निकले. मैं दीदी के गुंडों को कह कर जा रहा हूं कि दूसरे चरण में भी घर से बाहर मत निकलना वरना पांच तारीख के बाद उल्टा लटकाकर सीधा कर दूंगा.’ इस बयान ने टीएमसी के नेता अभिषेक बनर्जी की नींद उड़ा दी थी. इसके बाद अभिषेक बनर्जी भाजपा को अपनी रैलियों में टारगेट करते दिखते थे. आपको बता दें कि यह बयान ममता बनर्जी की पार्टी (TMC) के कथित सिंडिकेट और गुंडों को संबोधित था.

4 मई को दीदी को टाटा बाय-बाय

बंगाल में चुनावी रैली के दौरान भाजपा नेता और गृहमंत्री अमित शाह बिल्कुल आश्वस्त थे कि बंगाल में बीजेपी की ही सरकार बनेगी. गृहमंत्री ने अपने रैली में कहा था कि 4 मई को ममता दीदी को टाटा बाय-बाय, क्योंकि इस बार बीजेपी कमल खिलाएगी. और ये बयान अब सही साबित होता दिख रहा है. रूझानों में बीजेपी बहुमत लेकर बहुत आगे चल रही है.

ममता दीदी को हिटलर कहा

गृहमंत्री अमित शाह ने बीरभूम जिले में रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि बीजेपी ममता दीदी के इस हिटलर जैसे शासन को जारी नहीं रहने देगी. अमित शाह ने ममता बनर्जी के शासन की तुलना हिटलर से की थी. गृहमंत्री अमित शाह ने कहा था कि ममता दीदी चाह रही हैं कि उनका भतीजा अभिषेक बनर्जी बंगाल का मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन गृहमंत्री ने कहा कि अगला मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा.