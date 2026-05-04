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Bengal Election: ‘उल्टा लटकाकर सीधा कर दूंगा…’, बंगाल में अमित शाह के वो बयान, जिससे बौखलाए अभिषेक बनर्जी!

Bengal Assembly Election 2026: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी है. रूझानों में बीजेपी बहुमत हासिल कर चुकी है. अब बंगाल के चुनावी रैली के दौरान गृहमंत्री अमित शाह द्वारा दिए गए कुछ बयानों की चर्चा हो रही है, जिसने राजनीति जगत में भूचाल मचा दिया था. जानिए अमित शाह के विवादित बयान.

By: Kamesh Dwivedi | Published: May 4, 2026 12:30:27 PM IST

बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में अमित शाह के चर्चित भाषण
बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में अमित शाह के चर्चित भाषण


बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और टीएमसी के बीच जबरदस्त टक्कर होने की उम्मीद थी. हालांकि वोटों की गिनती में सामने आ रहे रूझानों में बीजेपी, टीएमसी से बहुत आगे चल रही है. चुनावी रैली के दौरान दिग्गज नेताओं के बीच जबरदस्त भाषणबाजी हुई थी और आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला जारी था. बंगाल चुनाव में गृहमंत्री अमित शाह के कुछ बयानों ने खूब चर्चा बटोरी थीं, जिसने ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की नींदे उड़ा दी थी. चलिए एक नजर डालते हैं अमित शाह के कुछ बयानों पर.

उल्टा लटकाकर सीधा कर दूंगा…

गृहमंत्री अमित शाह ने बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण के बाद एक रैली में भाषण दिया था. उन्होंने कहा, ‘पहले चरण में दीदी के गुंडे घर के बाहर नहीं निकले. मैं दीदी के गुंडों को कह कर जा रहा हूं कि दूसरे चरण में भी घर से बाहर मत निकलना वरना पांच तारीख के बाद उल्टा लटकाकर सीधा कर दूंगा.’ इस बयान ने टीएमसी के नेता अभिषेक बनर्जी की नींद उड़ा दी थी. इसके बाद अभिषेक बनर्जी भाजपा को अपनी रैलियों में टारगेट करते दिखते थे. आपको बता दें कि यह बयान ममता बनर्जी की पार्टी (TMC) के कथित सिंडिकेट और गुंडों को संबोधित था.

4 मई को दीदी को टाटा बाय-बाय

बंगाल में चुनावी रैली के दौरान भाजपा नेता और गृहमंत्री अमित शाह बिल्कुल आश्वस्त थे कि बंगाल में बीजेपी की ही सरकार बनेगी. गृहमंत्री ने अपने रैली में कहा था कि 4 मई को ममता दीदी को टाटा बाय-बाय, क्योंकि इस बार बीजेपी कमल खिलाएगी. और ये बयान अब सही साबित होता दिख रहा है. रूझानों में बीजेपी बहुमत लेकर बहुत आगे चल रही है. 

ममता दीदी को हिटलर कहा

गृहमंत्री अमित शाह ने बीरभूम जिले में रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि बीजेपी ममता दीदी के इस हिटलर जैसे शासन को जारी नहीं रहने देगी. अमित शाह ने ममता बनर्जी के शासन की तुलना हिटलर से की थी. गृहमंत्री अमित शाह ने कहा था कि ममता दीदी चाह रही हैं कि उनका भतीजा अभिषेक बनर्जी बंगाल का मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन गृहमंत्री ने कहा कि अगला मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा.
 
इस बयान पर टिप्पणी करते हुए अभिषेक बनर्जी ने ट्वीट किया था. उन्होंने कहा- ‘गृह मंत्री अमित शाह, आपने मेरी काल्पनिक बीमारियों के बारे में बात की, लेकिन आपकी बीजेपी ने पश्चिम बंगाल को जो नुकसान पहुंचाया है, उसे दूर करने की परवाह नहीं की. अगर मेरा अस्तित्व आपको इस कदर परेशान करता है, तो मेरे राज्य को 1.15 लाख करोड़ रुपये का जो हक है वो दे दें. मैं खुद को राजनीतिक क्षेत्र से अलग कर लूंगा.’

Tags: amit shahBengal election 2026Mamta Banerjee
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