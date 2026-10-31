'कथित वोट चोरी को लेकर संसद में चर्चा को राजी केंद्र सरकार, लेकिन...' अमित शाह ने क्यों उठाए राहुल गांधी के मंशा पर सवाल

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने ताजा बयान में कहा कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) विपक्ष द्वारा लगाए गए वोट चोरी के आरोपों पर चर्चा करने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने को तैयार है, लेकिन उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस चर्चा के लिए कभी सहमत नहीं होंगे. अमित शाह ने लखनऊ में पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि मैं वोट चोरी (वोट चोरी के आरोपों) पर चर्चा करने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने को तैयार हूं, लेकिन राहुल बाबा कभी सहमत नहीं होंगे. वो संसद में इस मुद्दे पर कभी चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि सड़कों पर हंगामा खड़ा करेंगे.

अमित शाह ने कहा- ‘मैं राहुल (गांधी) और अखिलेश (यादव) को चुनौती देता हूं कि वे संसद के भीतर हर आरोप पर चर्चा करें. चुनाव आयोग के खिलाफ लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं, लेकिन वे चर्चा नहीं चाहते. वे सड़कों पर ड्रामा करना चाहते हैं. गृह मंत्री का यह तीखा हमला ऐसे समय में आया है जब विपक्ष ने शनिवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ एक “सार्वजनिक महाभियोग” (public impeachment) आयोजित करने और रविवार को रामलीला मैदान में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन करने की योजना बनाई है. विपक्ष का आरोप है कि देश में लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है.

सपा-कांग्रेस पर एकसाथ किया हमला

बीजेपी की राज्य कार्यसमिति की एक दिवसीय बैठक में बोलते हुए अमित शाह ने बीजेपी के कामकाज की तुलना कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से की. उन्होंने बताया कि कैसे बीजेपी ओडिशा और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में सत्ता में आई. इसके विपरीत, अखिलेश यादव और राहुल गांधी अपनी पार्टियों को सत्ता तक नहीं पहुंचा पाए. समाजवादी पार्टी ने आखिरी बार तब राज्य चुनाव जीता था, जब पार्टी के संस्थापक और अखिलेश के पिता मुलायम सिंह यादव जीवित थे. अमित शाह ने कहा कि आप अपने दम पर एक भी चुनाव नहीं जीत पाए हैं. राहुल बाबा का भी यही हाल है.लेकिन चुनाव हारने के बाद वो अंपायर को ही दोष देने लगते हैं. उन्होंने कहा कि मैच हारने के बाद वे अंपायर को दोष दे रहे हैं और वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं.

विपक्ष ने किया ज्ञानेश कुमार पर हमला तेज

‘इंडिया’ (INDIA) गठबंधन ने शुक्रवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर यह सार्वजनिक महाभियोग आयोजित करने की योजना बनाई थी, लेकिन बेमौसम बारिश के कारण इसे टालना पड़ा. विपक्ष ने मतदाता सूची के ‘विशेष गहन पुनरीक्षण’ (special intensive revision) को लेकर भी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर अपना हमला तेज कर दिया है. विपक्ष का आरोप है कि चुनाव आयोग ने सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (BJP) को फायदा पहुंचाने के लिए एक सोची-समझी रणनीति के तहत मतदाता सूची में फेरबदल किया है.