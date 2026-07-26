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धर्मेंद्र प्रधान को क्यों देना पड़ा इस्तीफा? अब अमित शाह ने किया हैरान करने वाला खुलासा

Dharmendra Pradhan Resignation: 25 जुलाई की दोपहर को अपने इस्तीफे की घोषणा करते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिनों की घटनाओं से वह बहुत दुखी हैं और यह मुद्दा उनके लिए निजी प्रतिष्ठा का मामला नहीं है. अब अमित शाह ने हैरान करने वाला खुलासा किया है.

By: Divyanshi Singh | Published: July 26, 2026 12:45:30 AM IST

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अमित शाह का पहला रिएक्शन
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अमित शाह का पहला रिएक्शन


Dharmendra Pradhan Resignation: धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हमारे लिए देश और युवा छात्र हमारी कुर्सी से ज़्यादा ज़रूरी हैं. 25 जुलाई की दोपहर को अपने इस्तीफे की घोषणा करते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिनों की घटनाओं से वह बहुत दुखी हैं और यह मुद्दा उनके लिए निजी प्रतिष्ठा का मामला नहीं है. उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार देश के युवाओं का सम्मान करती है और पेपर लीक के खिलाफ सुधारों के लिए प्रतिबद्ध है.

BJP के लिए देश महत्वपूर्ण है: अमित शाह

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, “BJP कार्यकर्ताओं के लिए देश, हमारी युवा पीढ़ी और छात्र उनकी कुर्सी से ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं. धर्मेंद्र प्रधान का आज अपने पद से इस्तीफा देना इसे दिखाता है. मोदी सरकार देश के युवाओं की भावनाओं का सम्मान करती है और पेपर लीक के खिलाफ ज़रूरी सुधारों को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है. पेपर लीक के लिए ज़िम्मेदार लोगों को कड़ी सज़ा दिलाने के लिए मोदी जी द्वारा लिए गए फ़ैसले तारीफ़ के काबिल हैं. मुझे विश्वास है कि इन कदमों से NEET परीक्षा पास करने वाले छात्रों को पूरा न्याय मिलेगा.”

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गृह मंत्री ने गिनाईं धर्मेंद्र प्रधान की उपलब्धियां

उन्होंने कहा, “अपने कार्यकाल के दौरान, धर्मेंद्र प्रधान ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (NEP) को असरदार तरीके से लागू करने, मातृभाषाओं में परीक्षा कराने, PM श्री स्कूलों को बढ़ाने, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने, स्किल डेवलपमेंट और इंडस्ट्री-एकेडमिक तालमेल को मजबूत करने में बड़े सुधार किए हैं. परीक्षा सिस्टम को ज़्यादा समावेशी और स्टूडेंट-सेंट्रिक बनाने की उनकी कोशिशें भी खास रही हैं. उनका कार्यकाल भारत को एक विकसित देश बनाने के उनके इरादे के प्रति उनके समर्पण को दिखाता है.”

प्रहलाद जोशी को दी गई शिक्षा मंत्रालय ज़िम्मेदारी 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह पर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने धर्मेंद्र प्रधान का केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा तुरंत प्रभाव से स्वीकार कर लिया है. इस बीच, राष्ट्रपति ने केंद्रीय कैबिनेट मंत्री प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय की अतिरिक्त ज़िम्मेदारी दी है, जबकि वह केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री के तौर पर अपनी मौजूदा ज़िम्मेदारियां निभाते रहेंगे. देश के कई हिस्सों में हुए विरोध प्रदर्शनों ने मंत्रालय को लोगों और राजनीतिक पार्टियों की कड़ी आलोचना के घेरे में ला दिया था.

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद, शनिवार को दिल्ली के जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों और युवाओं में खुशी की लहर दौड़ गई. प्रोटेस्ट करने वालों ने जश्न मनाया और इसे अपने लंबे समय से चल रहे आंदोलन की पहली बड़ी सफलता बताया. स्टूडेंट्स ने कहा कि यह सिर्फ़ एक मंत्री का इस्तीफ़ा नहीं है, बल्कि एजुकेशन सिस्टम में जवाबदेही तय करने की दिशा में पहला बड़ा कदम है. उन्होंने साफ़ किया कि उनका प्रोटेस्ट सिर्फ़ इस्तीफ़े तक सीमित नहीं है, बल्कि तब तक जारी रहेगा जब तक देश के एजुकेशन सिस्टम में बड़े पैमाने पर सुधार नहीं हो जाता और एग्जामिनेशन सिस्टम ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाता.

Tags: Dharmendra Pradhan
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