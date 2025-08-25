Home > देश > राहुल पर भड़के अमित शाह, कहा- लालू को बचाने वाला अध्यादेश फाड़ किया था मनमोहन का अपमान

Amit Shah Special Interview: भ्रष्टाचार के मामलों के साथ-साथ 130वें संविधान संशोधन विधेयक और विपक्ष के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर कई गंभीर आरोप लगाए.

August 25, 2025

Amit shah criticized Rahul Gandhi: पिछले कुछ सालों से विपक्ष लगातार केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (Central Bureau of Investigation) और प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) के दुरुपयोग का आरोप लगा रहा है। इतना ही नहीं ED की कार्रवाई का मामला तो सर्वोच्च अदालत तक पहुंच गया है। समाचार एजेंसी एएनआई से विशेष बातचीत में गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को इस विषय पर अपनी राय रखी। 

कांग्रेस हारी लगातार चुनाव

गृह मंत्री अमित शाह ने 130वें संविधान संशोधन विधेयक पर कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों द्वारा लगाए जा रहे आरोपों पर कहा कि बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव को बचाने के लिए मनमोहन सिंह द्वारा लाए गए अध्यादेश को फाड़ने का राहुल गांधी का क्या औचित्य था? अमित शाह ने हमलावर अंदाज में कहा कि अगर उस दिन नैतिकता थी, तो क्या आज नहीं है क्योंकि आप लगातार तीन चुनाव हार चुके हैं?

राहुल लगा रहे लालू यादव को गले

 उन्होंने कहा कि कांग्रेस की अगुवाई में यूपीए सरकार में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और लालू प्रसाद यादव मंत्री थे. चारा घोटाले में लालू प्रसाद को दोषी ठहराया गया था। इस पर मनमोहन सरकार एक अध्यादेश लेकर आई थी, लेकिन उस दौरान राहुल गांधी ने उसे पूरी तरह बकवास बताते हुए रैली के दौरान सार्वजनिक रूप से इस अध्यादेश को फाड़ दिया था। राहुल गांधी ने तो  कैबिनेट और प्रधानमंत्री द्वारा लिए गए फ़ैसले का मज़ाक उड़ाया था। इससे तो मनमोहन सिंह पूरी दुनिया के सामने एक शर्मनाक व्यक्ति बन गए थे। राहुल गांधी पर हमला करते हुए अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी अब बिहार में सरकार बनाने के लिए लालू प्रसाद को गले लगा रहे हैं। क्या यह दोहरा मापदंड नहीं है?

सत्येंद्र जैन रहे कई साल जेल में

इस मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने AAP नेता सत्येन्द्र जैन को भी निशाने पर लिया. उन्होंने कहा कि सत्येंद्र जैन को कई साल तक ज़मानत नहीं मिली और केस अभी भी चल रहा है। 2022 के केस में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल हुई। जिन चार मामलों में वो जेल गए और लंबे समय तक रहे, उन चारों मामलों में सीबीआई ने उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। उन्होंने कहा कि सत्येंद्र जैन जी को जिन-जिन मामलों में लंबे समय तक जेल में रहना पड़ा, उन सभी में उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो गई है और वो ट्रायल फेस कर रहे हैं।

