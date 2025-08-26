Home > देश > Amit Shah के 40-50 साल तक सरकार चलाने के दावे पर Rahul Gandhi ने घेरा, पूछ डाले ये तीखे सवाल, सुन घबरा जाएगी BJP!

Vote Theft Allegations: राहुल गांधी ने कुछ साल पहले अमित शाह जी ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब 40-50 साल तक चलेगी, तब मुझे आश्चर्य हुआ कि कोई ऐसा बयान कैसे दे सकता है, उन्हें कैसे मालूम चला कि भाजपा की सरकार इतने साल तक चलेगी?

Published: August 26, 2025 18:34:59 IST

Vote Theft Allegations(राहुल गांधी और अमित साह,फाइल फोटो)
Vote Theft Allegations(राहुल गांधी और अमित साह,फाइल फोटो)

Rahul gandhi: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कुछ साल पहले अमित शाह जी ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब 40-50 साल तक चलेगी, तब मुझे आश्चर्य हुआ कि कोई ऐसा बयान कैसे दे सकता है, उन्हें कैसे मालूम चला कि भाजपा की सरकार इतने साल तक चलेगी?

राहुल ने कहा कि लेकिन अब सच्चाई सबके सामने आ गई है क्योंकि वे वोट चुराते हैं। यह चोरी सालों से चल रही है। यह चोरी गुजरात से शुरू हुई और फिर लोकसभा चुनाव में आई। पहले मेरे पास कोई सबूत नहीं था। मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है। मैंने सबूत का इंतज़ार किया। महाराष्ट्र-हरियाणा में चुनाव होते हैं। प्रधानमंत्री तय करते हैं कि चुनाव आयोग कौन बनेगा। राहुल ने कहा कि विपक्ष के लोगों को बस बैठा दिया जाता है।

चुनाव आयोग के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता, क्यों?

कांग्रेस सांसद ने आगे कहा कि 2023 में भाजपा ने एक नया कानून बनाया। चुनाव आयोग के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता। भारत के सभी नागरिकों पर मुकदमा चलाया जा सकता है। 2023 में भाजपा ने कानून बदल दिया। नए कानून में कहा गया है कि कोई न्यायिक कार्रवाई नहीं हो सकती। सोचिए, यह कानून क्यों बनाया गया? यह कानून इसलिए बनाया गया ताकि वोट चोरी की जा सके। कांग्रेस नेता ने आगे यह भी कहा कि अगर आपके बटुए से थोड़े से पैसे चोरी हो जाएँ, तो आपको मालूम नहीं चलेगा। लेकिन अगर एक हजार रुपये चोरी हो जाएँ तो पता चल जाएगा। महाराष्ट्र-हरियाणा में भी यही हुआ था। 

आरएसएस वालों ने तिरंगे को सलामी नहीं दी- राहुल

साथ ही, राहुल गांधी ने इस दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि आरएसएस वालों ने तिरंगे को सलामी नहीं दी। उन्होंने कहा कि कोई भी ताकत इस संविधान को नहीं बदल सकती। लोगों में कितना दर्द है। देखिए, बच्चा-बच्चा कह रहा है कि ये वोट चोर हैं। लेकिन ये मीडिया वाले बात समझ नहीं रहे। हमें शक तो था, लेकिन सबूत नहीं थे।

उन्होंने कहा कि ये संविधान को भी खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ये वोट चुराने की कोशिश कर रहे हैं। जब मैं मन बना लेता हूँ कि ये करना ही है, तो करना ही पड़ता है। भूमि अधिग्रहण पर भी कांग्रेस के लोग मेरे खिलाफ हो गए थे, लेकिन मैंने कहा कि अगर यह करना है तो करना ही होगा।

