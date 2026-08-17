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Amit Malviya: बीजेपी IT सेल से छुट्टी के बाद अमित मालवीय का आया पहला रिएक्शन? दीपक म्हस्के को लेकर कह दी ये बात

Amit Malviya First Reaction: भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट नितिन नवीन ने सोमवार को अपनी नई टीम अनाउंस की है. इस नई टीम में एक बड़ा अनाउंसमेंट यह है कि BJP IT सेल की ज़िम्मेदारी अमित मालवीय से दीपक महस्के को ट्रांसफर कर दी गई है

By: Shristi S | Published: August 17, 2026 6:29:25 PM IST

बीजेपी IT सेल से छुट्टी के बाद अमित मालवीय का आया पहला रिएक्शन?
बीजेपी IT सेल से छुट्टी के बाद अमित मालवीय का आया पहला रिएक्शन?


Amit Malviya First Reaction: भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट नितिन नवीन ने सोमवार को अपनी नई टीम अनाउंस की है. इस नई टीम में एक बड़ा अनाउंसमेंट यह है कि BJP IT सेल की ज़िम्मेदारी अमित मालवीय से दीपक महस्के को ट्रांसफर कर दी गई है.

इस बड़े बदलाव पर अमित मालवीय का पहला बयान अब सामने आया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक लंबी पोस्ट में नितिन नवीन की नई टीम को बधाई दी.

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अमित मालवीय ने क्या लिखा?

अमित मालवीय ने लिखा BJP टीम के सभी नए मेंबर्स को बधाई. ये अपॉइंटमेंट्स ऐसे समय में हुई हैं जब पार्टी नई ऊंचाइयों पर पहुंचने और पार्टी का मैसेज पूरे देश में फैलाने के लिए तैयार है. मैं खास तौर पर दीपक महस्के को BJP IT सेल की कमान संभालने पर बधाई देता हूं. मैं प्रीति गांधी, शिवानंद द्विवेदी, अशोक भट्ट और अरुण यादव को भी शुभकामनाएं देता हूं.

उन्होंने आगे कहा मैंने पिछले दस सालों में इन सभी के साथ मिलकर काम किया है. मुझे पूरा भरोसा है कि उनके लीडरशिप में BJP डिजिटल कम्युनिकेशन में नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगी. इसके बाद अमित मालवीय ने अपने सपोर्टर्स को धन्यवाद दिया. उन्होंने कहा कि वे सभी इस मुश्किल सफर में उनके साथ मजबूती से खड़े रहे.

दीपक म्हस्के कौन हैं? 

दीपक म्हस्के छत्तीसगढ़ से BJP नेता हैं. उन्होंने पहले BJP के नेशनल स्पोक्सपर्सन के तौर पर काम किया है और पार्टी की ऑर्गेनाइज़ेशनल और मीडिया एक्टिविटीज़ में एक्टिव रोल निभाया है. हाल के सालों में, उन्हें छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज़ कॉर्पोरेशन (CGMSC) का चेयरमैन भी अपॉइंट किया गया था.

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Tags: Amit MalviyaBJPDeepak Mhaskeyhome-hero-pos-1
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