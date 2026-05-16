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अमेठी में 18 दिनों से अंधेरे में गांव, बिजली संकट से बेहाल लोग; DM के आदेश के बाद भी नहीं मिली राहत

UP: गांव वालों का आरोप है कि उन्होंने कई बार बिजली विभाग के SDO और JE से शिकायत की है, लेकिन समस्या को हल करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है. गांव की जर्जर बिजली की लाइनों और खराब ट्रांसफार्मर की वजह से फॉल्ट हो गया है, जिससे पूरे इलाके की बिजली सप्लाई ठप हो गई है. बिजली न होने से पीने के पानी का संकट भी गहरा गया है. बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ रहा है और उमस भरी गर्मी में रात बिताना लोगों के लिए बड़ी चुनौती बन गया है.

By: Divyanshi Singh | Published: May 16, 2026 8:20:36 PM IST

यूपी के इस गांव में 18 दिनों से मचा हाहाकार
यूपी के इस गांव में 18 दिनों से मचा हाहाकार


UP: उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के एक गांव में लोगों को अधिकारियों की बेरुखी का सामना करना पड़ रहा है. उन्होंने बताया कि उनके गांव में पिछले 18 दिनों से बिजली नहीं है. खराब बिजली सिस्टम की वजह से अक्सर बिजली जाती रहती है. उन्होंने अधिकारियों से बार-बार शिकायत की है, लेकिन कोई असर नहीं हो रहा है. बिजली संकट ने गांव के सभी लोगों को बेहाल कर दिया है. वे पिछले 18 दिनों से अंधेरे में रहने को मजबूर हैं.

यह पूरी घटना अमेठी जिले के बाजार शुक्ल थाना क्षेत्र के जगदीशपुर सत्थिन पट्टी पावर सबस्टेशन की है. बिजली सिस्टम पूरी तरह से चरमरा गया है. सैकड़ों गांव वाले पिछले 18 दिनों से भीषण गर्मी के बीच अंधेरे में रहने को मजबूर हैं. लगातार बिजली जाने से लोगों की जिंदगी पर बुरा असर पड़ रहा है.

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गांव वालों में काफी गुस्सा 

गांव वालों का आरोप है कि उन्होंने कई बार बिजली विभाग के SDO और JE से शिकायत की है, लेकिन समस्या को हल करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है. गांव की जर्जर बिजली की लाइनों और खराब ट्रांसफार्मर की वजह से फॉल्ट हो गया है, जिससे पूरे इलाके की बिजली सप्लाई ठप हो गई है. बिजली न होने से पीने के पानी का संकट भी गहरा गया है. बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ रहा है और उमस भरी गर्मी में रात बिताना लोगों के लिए बड़ी चुनौती बन गया है.

विभागीय अधिकारियों की बेपरवाही से गांववालों में भारी गुस्सा है. इस समस्या से परेशान होकर दो दर्जन से ज्यादा गांववाले ग्राम प्रधान प्रतिनिधि के नेतृत्व में तहसील पहुंचे और संपूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी से शिकायत की.

डीएम ने दिए निर्देश

गांववालों ने जिलाधिकारी को बताया कि बार-बार शिकायत करने के बाद भी विभाग कोई ध्यान नहीं दे रहा है. मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित सब-डिविजनल ऑफिसर (एसडीओ) को तुरंत समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए. उन्होंने साफ कहा कि शाम तक बिजली सप्लाई बहाल कर दी जाए ताकि गांववालों को राहत मिल सके.

इस बीच, जिलाधिकारी संजय चौहान ने कहा कि सभी शिकायतों का तुरंत समाधान करने के आदेश दिए गए हैं. अब देखना यह है कि प्रशासनिक निर्देशों के बाद बिजली विभाग कितनी जल्दी कार्रवाई करता है और ग्रामीणों को इस भीषण गर्मी और अंधेरे से कब तक राहत मिलेगी.

Tags: UP
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