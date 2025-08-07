Trump tariff: जो विपक्ष नहीं कर पाया, इस मौलाना ने कर दिखाया…भारत पर ट्रंप ने फोड़ा टैरिफ बम तो PM मोदी की प्रतिक्रिया पर कह डाली ये बड़ी बात

Trump tariff: ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने अमेरिकी प्रेसीडेंट डोनाल्ड ट्रंप पर हमला बोलते हुए कहा कि अमेरिका अनावश्यक रूप से भारत पर दबाव बना रहा है और इससे देश के व्यापार पर बड़ा असर पड़ सकता है।

उन्होंने कहा, ‘अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पहले भारत पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाया और फिर उसे 25 प्रतिशत और बढ़ा दिया। कुल 50 प्रतिशत टैरिफ लगाकर अमेरिका ने भारत के खिलाफ मुहिम छेड़ दी है। इसका सीधा असर हमारे देश के आयात-निर्यात कारोबार पर पड़ेगा।’

‘कड़ा और करारा जवाब’

मौलाना शहाबुद्दीन ने भारत सरकार के जवाब की सराहना की और कहा कि सरकार ने इस पर जो जवाब दिया है वह कड़ा और करारा है।

उन्होंने कहा, ‘यह ऐसा जवाब है जो दर्शाता है कि भारत झुकेगा नहीं और यही होना भी चाहिए। सरकार को देश की जनता, उनके फायदे और हितों को ध्यान में रखते हुए फैसले लेने चाहिए।’

अमेरिका को ये बढ़े हुए टैरिफ वापस लेने होंगे – मौलाना

मौलाना ने कहा कि जब भारत ने तेल आयात के संबंध में स्वतंत्र निर्णय लिया और रूस के साथ अपने संबंध बढ़ाए, तो अमेरिका इससे नाराज़ हुआ। उन्होंने कहा, ‘अमेरिका को लगा कि भारत की ये नीतियाँ उसके हितों के विरुद्ध हैं। इसी नाराज़गी में अमेरिका ने टैरिफ लगाकर भारत पर एक तरह का आर्थिक बोझ डाल दिया है।’

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व क्षमता पर भरोसा जताते हुए उन्होंने कहा, ‘मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी इस चुनौती का समाधान निकाल लेंगे। वे देश को इस कठिन परिस्थिति से उबार लेंगे। निश्चित रूप से कोई बेहतर रास्ता निकलेगा। एक न एक दिन अमेरिका को ये बढ़े हुए टैरिफ वापस लेने ही होंगे।’

