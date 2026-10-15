Illinois Temple Attack: अमेरिका में हिंदू मंदिर पर हमले की साजिश नाकाम, 19 साल का युवक गिरफ्तार; भारत ने जताई चिंता

Illinois Hindu Temple Attack: अमेरिका के इलिनॉयस में एक हिंदू पूजा स्थल को निशाना बनाकर कथित तौर पर बड़े पैमाने पर गोलीबारी की साजिश रचने का मामला सामने आया है. अमेरिकी अधिकारियों ने पैलेटाइन निवासी 19 वर्षीय एलेक्जेंड्रोस पापोरकिस को गिरफ्तार किया है. जांच में कथित तौर पर ऐसे दस्तावेज और डिजिटल सामग्री मिली है, जिनमें भारतीय मूल को लोगों के खिलाफ हिंसा और व्हाइट सुप्रीमेसी से जुड़े विचारों का उल्लेख था. घटना को लेकर भारत ने भी गुरुवार 15 अक्तूबर 2026 को गंभीर चिंता जताई है.

मंदिर को टारगेट करने की थी कथित योजना

मामला इलिनोइस के ऑरोरा में एक हिंदू पूजा की जगह से जुड़ा बताया जा रहा है. इन्वेस्टिगेटर्स के मुताबिक, सस्पेक्ट पर मंदिर में मास शूटिंग का प्लान बनाने का आरोप है. उसके काम की जगह से जुड़े लोगों ने पुलिस को बताया कि उन्हें कथित तौर पर उससे परेशान करने वाले डिजिटल मैसेज मिले थे.

जांच के दौरान, अधिकारियों को एक डॉक्यूमेंट मिला जिसमें कथित तौर पर मास शूटिंग की प्लानिंग से जुड़ी जानकारी थी. इन्वेस्टिगेटर्स को कथित तौर पर टैक्टिकल इक्विपमेंट की तस्वीरें भी मिलीं.

भारतीयों के खिलाफ हिंसा के आरोप

AP रिपोर्ट के मुताबिक, पापौराकिस के साथ काम करने वाले लोगों ने इन्वेस्टिगेटर्स को बताया कि उसने कथित तौर पर खुद को व्हाइट सुप्रिमेसिस्ट आइडियोलॉजी से जोड़ा था. उस पर भारतीय लोगों को टारगेट करने और मारने की इच्छा जताने का भी आरोप है. जांच के दौरान मिले एक कथित मैनिफेस्टो में भी व्हाइट सुप्रिमेसिस्ट विचारों और भारतीय मूल के लोगों के खिलाफ हिंसा का जिक्र था.

भारत ने US से सख्त एक्शन की मांग की

भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस घटना पर चिंता जताते हुए कहा कि भारतीय समुदाय को टारगेट करने की कथित हिंदू विरोधी और नस्लवादी साज़िश बहुत परेशान करने वाली है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने US की कानून लागू करने वाली एजेंसियों की कार्रवाई और संदिग्ध की गिरफ्तारी पर ध्यान दिया है.

विदेश मंत्रालय ने उम्मीद जताई कि US अधिकारी मामले की पूरी जांच करेंगे, ज़िम्मेदार लोगों को सज़ा दिलाएंगे, और भारतीय समुदाय की सुरक्षा पक्का करने के लिए नफ़रत से प्रेरित हिंसा के खिलाफ़ कड़ी कार्रवाई करेंगे.