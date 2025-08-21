Who is Cindy Singh: भारत में छिपी हुई थी America की मोस्ट वॉन्टेड, FBI ने की गिरफ्तारी… जानिए कौन है सिंडी सिंग, कांड सुन उड़ जाएंगे होश

FBI arrested Cindy Singh: अमेरिका की एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (FBI) ने भारत से अमेरिका के “दस सर्वाधिक वांछित भगोड़ों” में से एक, सिंडी रोड्रिग्ज सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। 40 वर्षीय सिंडी सिंह, अपने छह वर्षीय बेटे नोएल रोड्रिग्ज अल्वारेज़ की 2022 में हुई हत्या के मामले में वांछित थी। कथित तौर पर वह अपने बच्चे की हत्या से संबंधित आरोपों में अभियोजन से बचने के लिए मार्च 2023 में अमेरिका से भाग गई थी।

उन्हें, उनके भारतीय मूल के पति अर्शदीप सिंह और छह बच्चों के साथ, आखिरी बार 22 मार्च, 2023 को भारत जाने वाली एक उड़ान में देखा गया था। यह उनके बेटे के आधिकारिक रूप से लापता होने की सूचना मिलने के कुछ ही दिन बाद की बात है।

ट्रंप प्रशासन ने भगौड़ों के खिलाफ चला रखा है अभियान

व्हाइट हाउस ने X पर एक बयान में कहा कि, ट्रंप प्रशासन की बदौलत पिछले 7 महीनों में चौथे “10 मोस्ट वांटेड” भगोड़े को गिरफ्तार कर लिया गया है। सिंडी सिंह पर अभियोजन से बचने के लिए गैरकानूनी रूप से भागने और हत्या के आरोप लगाए जाएँगे। यह सभी अपराधियों के लिए एक चेतावनी है: आपको पकड़ लिया जाएगा और आप पर आरोप लगाए जाएँगे”।

इंटरपोल की तरफ से रेड नोटिस जारी

अक्टूबर 2024 में, इंटरपोल ने उसके खिलाफ रेड नोटिस जारी किया। इस साल जुलाई में उसका नाम FBI की “मोस्ट वांटेड” सूची में जोड़ दिया गया क्योंकि संघीय जाँच एजेंसी ने उसकी गिरफ्तारी में मददगार जानकारी देने वाले के लिए इनाम की राशि $25,000 से बढ़ाकर $250,000 कर दी थी।

भारत में गिरफ्तारी, अमेरिका में होगी कार्यवाही

भारतीय अधिकारियों और इंटरपोल के सहयोग से, FBI ने उसे भारत में गिरफ्तार किया और अमेरिका ले जाया गया। फॉक्स न्यूज़ की एक रिपोर्ट के अनुसार, उसे टेक्सास के अधिकारियों को सौंप दिया जाएगा।

एफबीआई निदेशक काश पटेल ने समाचार पोर्टल को बताया, “एफबीआई की दस सर्वाधिक वांछित अपराधियों की सूची ऐसे ही मामलों के लिए है – जहाँ एक खतरनाक भगोड़ा यह सोचता था कि वह भाग सकती है, विदेश में छिप सकती है और न्याय से बच सकती है… एफबीआई के अथक प्रयासों और हमारी अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों की बदौलत, सिंडी सिंह अपने ही बच्चे की भयानक हत्या के लिए जवाबदेही का सामना करने के लिए अमेरिकी धरती पर वापस आ गई हैं।”

उन्होंने आगे कहा, “न्याय की कोई सीमा नहीं होती, और आज अमेरिकी लोग देख सकते हैं कि हम उन लोगों का पीछा करना कभी बंद नहीं करेंगे जो हमारे बीच सबसे निर्दोष लोगों का शिकार करते हैं।”

सिंडी रोड्रिग्ज सिंह के बारे में

सिंह पहली ऐसी माँ थीं जिन पर अपने ही बच्चे की हत्या का आरोप लगा था और जिन्हें एफबीआई की दस सर्वाधिक वांछित भगोड़ों की सूची में शामिल किया गया था। इस सूची में अमेरिकी इतिहास के 500 से ज़्यादा कुख्यात अपराधी शामिल हैं। उन्हें सूची में चौथे स्थान पर रखा गया था।

गवाहों ने जाँच एजेंसियों को बताया कि सिंह को लगता था कि उनका बच्चा “दुष्ट” है, संभवतः “भूत-प्रेत से ग्रस्त” है, और उन्हें डर था कि वह उनके नवजात जुड़वाँ बच्चों को नुकसान पहुँचाएगा।

नोएल, जो फेफड़ों की पुरानी बीमारी से पीड़ित था और उसे ऑक्सीजन सपोर्ट की ज़रूरत थी, के साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार किया गया, उसे भूखा रखा गया और पानी भी नहीं दिया गया। एक बार तो जब उसने शराब पीने की कोशिश की, तो सिंह ने कथित तौर पर उसे चाबियों से मारा। एक बार तो उसने किसी को बताया कि उसने उसे “बेच” दिया है।

31 अक्टूबर, 2023 को, सिंह पर टेक्सास के टैरंट काउंटी में हत्या का आरोप लगाया गया। कुछ दिनों बाद, अभियोजन से बचने के लिए गैरकानूनी रूप से भागने का संघीय वारंट जारी किया गया।

