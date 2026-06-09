अमीषा पटेल के दादा कौन थे? जिनका इंदिरा गांधी से था खास रिश्ता; बनते-बनते रह गए थे महाराष्ट्र के सीएम

Ameesha Patel Indira Gandhi Connection: बॉलीवुड की एक्ट्रेस अमीषा पटेल का आज जन्मदिन हैं. उनका जन्म 9 जून 1975 को हुआ था. आज वो 51 साल की हो गई है. एक बार अमीषा पटेल ने बताया था कि उनके परिवार का इंदिरा गांधी के साथ करीबी रिश्ता था. इंदिरा गांधी उनके जन्म के तुरंत बाद उनसे मिलने आई थीं और उन्होंने ही उनके माता-पिता की शादी की तारीख भी तय की थीं. इसके अलावा, उन्होंने अपने दादा रजनी पटेल के मज़बूत राजनीतिक प्रभाव का ज़िक्र करते हुए बताया था कि इंदिरा गांधी के साथ उनके करीबी संबंध थे और कांग्रेस पार्टी में उनकी अहम भूमिका थी.

अमीषा पटेल ने इंदिरा गांधी के साथ अपने परिवार के लंबे समय से चले आ रहे रिश्तों के बारे में बात की थी. जिसमें उन्होंने बताया था कि जब उनका जन्म हुआ तो पूर्व प्रधानमंत्री उनसे मिलने वाली पहली व्यक्ति थीं और उनका परिवार इंदिरा गांधी के साथ व्यक्तिगत और राजनीतिक दोनों स्तरों पर करीबी संबंध रखता था.

अमीषा पटेल ने क्या कहा?

एक इंटरव्यू के दौरान अमीषा पटेल ने यह भी कहा था कि उनके जन्म से ही उनका इंदिरा से जुड़ाव था. इसके अलावा, उन्होंने अपने दादा मशहूर बैरिस्टर रजनी पटेल के बारे में बात करते हुए कहा था कि मेरे दादा बैरिस्टर रजनी पटेल एक बहुत जाने-माने बैरिस्टर थे. इसके बाद में वे राजनीति में आ गए. बचपन से ही जवाहरलाल नेहरू उनके मेंटर (मार्गदर्शक) रहे थे. जब वे राजनीति में आए तो पहले कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हुए और फिर कांग्रेस में चले गए.

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इंदिरा गांधी के बेहद करीबी सहयोगी थें रजनी पटेल

कांग्रेस में रहने के दौरान इंदिरा गांधी उनकी सबसे करीबी सहयोगी थीं. वे उनके मुख्य सलाहकार थे. उन्होंने कांग्रेस के कोषाध्यक्ष और महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर भी काम किया था. इंदिरा गांधी मेरे दादा से चर्चा किए बिना या उनकी राय लिए बिना कोई भी बड़ा कदम नहीं उठाती थीं. मेरे दादा ने भारत भर के कई मुख्यमंत्रियों के लिए फंड भी जुटाया था. यह परिवार राजनीति में बहुत सक्रिय रहा है.

इसके अलावा, अमीषा पटेल ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि उनके दादा रजनी पटेल एक बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने के बेहद करीब पहुंच गए थे. उनके नाम पर कई सड़कें भी हैं. उनके दादा से मिलने के लिए घर पर शरद पवार, प्रफुल्ल पटेल, एम.एफ. हुसैन और धीरूभाई अंबानी जैसे लोग आते थे.

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