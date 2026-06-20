अमावस्या को ली गई शपथ और दो महीने बाद मौत, रविशंकर शुक्ल की ज़िंदगी का अनोखा संयोग; आईए जानते है इस महान व्यक्तित्व को!

Ravishankar Shukla: भारतीय राजनीति के उन नेताओं में गिने जाते हैं, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर राज्य निर्माण तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. लेकिन उनके जीवन से जुड़ा एक संयोग आज भी लोगों को हैरान करता है.

पंडित रविशंकर शुक्ल (2 अगस्त 1877 – 31 दिसंबर 1956) भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख सेनानी, प्रख्यात राजनीतिज्ञ और अविभाजित मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे. उन्हें ‘आधुनिक मध्य प्रदेश का निर्माता’ भी माना जाता है. आईए जानते है इस महान व्यक्तित्व को.

रविशंकर शुक्ल कौन थे?

जन्म: 2 अगस्त 1877

स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता.

मध्य प्रांत एवं बरार के प्रीमियर रहे.

पुनर्गठित मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बने.

31 दिसंबर 1956 को पद पर रहते हुए निधन हुआ.

स्वतंत्रता संग्राम और राजनीतिक सफर

प्रारंभिक जीवन: उनका जन्म मध्य प्रदेश के सागर जिले में हुआ था। उन्होंने अपनी शिक्षा रायपुर, जबलपुर और नागपुर से प्राप्त की.

महात्मा गांधी के साथ जुड़ाव: वे अपनी वकालत छोड़कर स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े थे. उन्होंने असहयोग आंदोलन (1920) और भारत छोड़ो आंदोलन (1942) के दौरान छत्तीसगढ़ में जन-जागरूकता का नेतृत्व किया.

राजकीय नेतृत्व: वे 1938-1939 में मध्य प्रांत (Central Provinces) के प्रधान मंत्री रहे. स्वतंत्रता के बाद, वे 1 नवंबर 1956 को पुनर्गठित मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने और 31 दिसंबर 1956 को अपनी मृत्यु तक इस पद पर रहे.

योगदान और उपलब्धियां

औद्योगीकरण और शिक्षा: छत्तीसगढ़ में भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना और रायपुर में संस्कृत, आयुर्वेद, विज्ञान और इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित करने का श्रेय उन्हीं को जाता है.

सामाजिक उत्थान: उन्होंने छुआछूत मिटाने, हिंदी भाषा के प्रचार-प्रसार और सामाजिक सद्भाव बनाए रखने के लिए अथक प्रयास किए.

1 नवंबर 1956 को राज्यों के पुनर्गठन के बाद नए मध्य प्रदेश का गठन हुआ. इसी दिन रविशंकर शुक्ल ने राज्य के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली. उस वर्ष 1 नवंबर का दिन दिवाली और अमावस्या के साथ पड़ा था. यानी उन्होंने अमावस्या की रात नए राज्य की बागडोर संभाली थी.

सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि शपथ ग्रहण के लगभग दो महीने बाद ही 31 दिसंबर 1956 को उनका निधन हो गया. वे नए मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने और उसी पद पर रहते हुए उनका देहांत हो गया. उनका कार्यकाल केवल 61 दिनों का रहा.

स्वतंत्रता संग्राम और राजनीतिक सफर

प्रारंभिक जीवन: उनका जन्म मध्य प्रदेश के सागर जिले में हुआ था. उन्होंने अपनी शिक्षा रायपुर, जबलपुर और नागपुर से प्राप्त की.

महात्मा गांधी के साथ जुड़ाव: वे अपनी वकालत छोड़कर स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े थे. उन्होंने असहयोग आंदोलन (1920) और भारत छोड़ो आंदोलन (1942) के दौरान छत्तीसगढ़ में जन-जागरूकता का नेतृत्व किया.

राजकीय नेतृत्व: वे 1938-1939 में मध्य प्रांत (Central Provinces) के प्रधान मंत्री रहे. स्वतंत्रता के बाद, वे 1 नवंबर 1956 को पुनर्गठित मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने और 31 दिसंबर 1956 को अपनी मृत्यु तक इस पद पर रहे.

योगदान और उपलब्धियां

औद्योगीकरण और शिक्षा: छत्तीसगढ़ में भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना और रायपुर में संस्कृत, आयुर्वेद, विज्ञान और इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित करने का श्रेय उन्हीं को जाता है.

सामाजिक उत्थान: उन्होंने छुआछूत मिटाने, हिंदी भाषा के प्रचार-प्रसार और सामाजिक सद्भाव बनाए रखने के लिए अथक प्रयास किए.

1 नवंबर 1956 को राज्यों के पुनर्गठन के बाद नए मध्य प्रदेश का गठन हुआ. इसी दिन रविशंकर शुक्ल ने राज्य के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली. उस वर्ष 1 नवंबर का दिन दिवाली और अमावस्या के साथ पड़ा था. यानी उन्होंने अमावस्या की रात नए राज्य की बागडोर संभाली थी.

सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि शपथ ग्रहण के लगभग दो महीने बाद ही 31 दिसंबर 1956 को उनका निधन हो गया. वे नए मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने और उसी पद पर रहते हुए उनका देहांत हो गया. उनका कार्यकाल केवल 61 दिनों का रहा.

क्या दिवाली की उस रात ने उनके आखिरी दिनों का संकेत दिया था?

इतिहास में इस तरह के संयोग अक्सर चर्चा का विषय बन जाते हैं. कुछ लोग अमावस्या पर शपथ और दो महीने बाद हुई मृत्यु को रहस्यमय घटना के रूप में देखते हैं. हालांकि इतिहासकार और राजनीतिक विश्लेषक इसे केवल एक संयोग मानते हैं. रविशंकर शुक्ल की मृत्यु स्वास्थ्य संबंधी कारणों से हुई थी. और इसका अमावस्या या दिवाली से कोई प्रमाणित संबंध नहीं पाया गया है.

निष्कर्ष

रविशंकर शुक्ल के जीवन का यह अध्याय भारतीय राजनीति के सबसे दिलचस्प संयोगों में गिना जाता है—दिवाली और अमावस्या के दिन मुख्यमंत्री पद की शपथ, और केवल दो महीने बाद निधन. हालांकि इसे रहस्य या भविष्यवाणी से जोड़ने का कोई ऐतिहासिक आधार नहीं है, फिर भी यह घटना आज भी लोगों की जिज्ञासा का विषय बनी हुई है.