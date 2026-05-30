अमरनाथ यात्रा के लिएअब तक का सबसे बड़ा सुरक्षा प्लान! 80 हजार जवान, QR कोड वाले सेवादार और 5 लाख यात्रियों पर हाईटेक नजर

बाबा बर्फानी के भक्तों के लिए एक अच्छी खबर आ रही है.3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा में 80,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों की तैनाती के निर्देश जारी कर दिए गए हैं, जिसे अब तक की सबसे बड़ी तैनाती बताया जा रहा है. इसके लिए करीब 60,000 अर्धसैनिक बल यानी CRPF की लगभग 700 कंपनियों को जम्मू-कश्मीर लाया जाएगा. जबकि राज्य पहले से तैनात जम्मू-कश्मीर पुलिस और सेना के 20,000 जवानों को भी यात्रा ड्यूटी में लगाया जाएगा.

इस साल बढ़ा दी गई है सुरक्षा

केंद्र सरकार ने आगामी 57 दिनों की अमरनाथ यात्रा के लिए सीआरपीएफ की तैनाती को पिछले साल 581 कंपनी से बढ़ाकर 581 कंपनी कर दिया. इस बार सुरक्षा बढ़ाने की एक वजह यह भी है कि यात्रा की अवधि करीब 2 महीने कर दी गई है, जबकि पिछले साल यात्रा की अवधि 38 दिन तक सीमित थी. इस साल लगभग 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के यात्रा में शामिल होने की उम्मीद है.

पिछले साल के आतंकी हमलों से सबक

द हिंदू कि एक रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2025 के पहलगाम आतंकी हमले में पर्यटकों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हुए थे, जिसके मद्देनजर इस साल सीआरपीएफ ने 89 एक्सट्रा कंपनियों की तैनाती करने का फैसला किया है. बता दें कि पहलगाम दक्षिण कश्मीर के प्रमुख तीर्थ मार्गों में आता है, जबकि मध्य कश्मीर में बालटाल एक प्रमुख यात्रा मार्ग है..

जम्मू से गुफा तक ऐसे मजबूत होगी सुरक्षा

रिपोर्ट की मानें तो सीआपपीएफ जवानों की अतिरिक्त 89 कंपनियों को जम्मू में अमरनाथ यात्रा के प्रवेश द्वार लखनपुर से लेकर जम्मू के तमाम पड़ावों और कश्मीर की बाबा बर्फानी गुफा तक के पूरे रास्ते में तैनात किया जा रहा है. पहलगाम हमले के बाद जम्मू-कश्मीर पुलिस ने बाबा बर्फानी की गुफा से लेकर तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए चलाई जा रही पालकी और घोड़े की सुविधा सेवा देने वालों के बैकग्राउंड की भी जांच की है. इस साल पालकी और घोड़े वालों को एक रजिस्टर्ड क्यूआरकोड वाले आईडी कार्ड जारी किए गए हैं, ताकि उपद्रवियों की मिली भगत और आतंकी हमलों की साजिश को रोका जा सके.

पुलिस अधिकारियों ने दिए सख्त निर्देश

अमरनाथ यात्रा में सुरक्षा को लेकर जम्मू-कश्मीर के पुलिस महानिदेशक नलिन प्रभात ने जिला प्रमुखों को सख्त निर्देश जारी कर दिए कि वे सुरक्षा बलों की तैनात इकाईयों के लिए उचित व्यवस्था और जमीनी स्तर पर कुशल तैनानी को सुनिश्चित करें. अधिकारियों ने बताया कि आगामी यात्रा के लिए हाईटेक निगरानी सिस्टम, फेस डिटेक्टर और रियलटाइम मॉनीटरिंग मकेनिज्म से लैस स्पेशल टीम तैनात की जा रही हैं. इस दौरान राज्य के संवेदनशील इलाकों के जांच और संभावित खतरों से निपटने के लिए गश्त की जा रही है.

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