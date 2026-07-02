Home > देश > अमरनाथ यात्रा पर जा रहे हैं तो इन 2 वेबसाइट्स से हो जाएं सावधान, वरना चुटकियों में उड़ जाएंगे पैसे, हैकर्स बना रहे श्रद्धालुओं को निशाना

अमरनाथ यात्रा पर जा रहे हैं तो इन 2 वेबसाइट्स से हो जाएं सावधान, वरना चुटकियों में उड़ जाएंगे पैसे, हैकर्स बना रहे श्रद्धालुओं को निशाना

Amarnath Yatra Fake Website: अमरनाथ यात्रा 2026 शुरू होने से पहले ही साइबर फ्रॉड एक्टिव हो गए हैं. हाल ही में सरकार ने फर्जी IRCTC हेलीकॉप्टर बुकिंग वेबसाइटों को लेकर चेतावनी जारी की है. साइबर ठगी से बचने के लिए सरकारी गाइडलाइंस और जरूरी सेफ्टी टिप्स यहां पढ़ें.

By: Shivangi Shukla | Last Updated: July 2, 2026 3:33:31 PM IST

अमरनाथ यात्रा पर जा रहे हैं तो इन 2 वेबसाइट्स से हो जाएं सावधान
अमरनाथ यात्रा पर जा रहे हैं तो इन 2 वेबसाइट्स से हो जाएं सावधान


Amarnath Yatra Fake Website: बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए अमरनाथ यात्रा कल से शुरू होने जा रही है. इस पावन यात्रा में बड़ी संख्या में बुजुर्ग लोग भी जाते हैं. लोग यात्रा के दुर्गम रास्तों से बचने के लिए हेलीकॉप्टर की बुकिंग कर रहे हैं लेकिन साइबर अपराधियों के झांसे में फंस जा रहे हैं.

गृह मंत्रालय के अधीन इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) ने इन ठगों से बचने के लिए एक बड़ा अलर्ट जारी किया है. शातिर ठग हूबहू IRCTC जैसी दिखने वाली नकली वेबसाइटें बनाकर सीधे-साधे श्रद्धालुओं को चूना लगा रहे हैं. आइये जानते हैं सरकार ने क्या गाइडलाइंस जारी की हैं और इन ठगों से कैसे बचा जा सकता है.

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कैसे हो रही है ठगी?

साइबर अपराधियों ने अमरनाथ जाने वाले श्रद्धालुओं को निशाना बनाने के लिए नया तरीका ढूंढ़ निकाला है. उन्होंने IRCTC से मिलती-जुलती फर्जी वेबसाइट्स डिजाइन की है, जिससे लोग धोखा खा जा रहे हैं. ये साइट्स दिखने में बिल्कुल असली लगती हैं. जैसे ही कोई यात्री इन साइट्स पर जाकर हेलीकॉप्टर के टिकट बुक करता है, उसके पैसे कट जाते हैं और कोई टिकट भी नहीं मिलता. इतना ही नहीं, ये वेबसाइट यात्रियों की पर्सनल डिटेल और बैंकिंग जानकारी भी चोरी कर लेती हैं.

सरकार ने ब्लैकलिस्ट की नकली वेबसाइट्स

केंद्रीय गृह मंत्रालय की साइबर विंग ने साइबर ठगी के बढ़ते हुए मामलों को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से दो फर्जी वेबसाइटों के नामों का खुलासा किया है, जिनसे सभी को दूर रहने की सलाह दी गई है. ये वेबसाइट्स हैं: irctchelicopter.com और irctchellyatra.com 

सरकार ने स्पष्ट किया है कि इन वेबसाइट्स का असली IRCTC या किसी भी सरकारी एजेंसी से कोई लेना-देना नहीं है. ये पूरी तरह फर्जी हैं और लोग इन पर भरोसा न करें.

असली वेबसाइट को कैसे पहचानें?

ठगी से बचने का सबसे आसान तरीका यह है कि यूजर केवल आधिकारिक सरकारी पोर्टल्स का ही उपयोग करें. जब भी आप किसी वेबसाइट को खोलें, तो सबसे पहले उसके URL (वेब एड्रेस) को ध्यान से चेक करें. बता दें कि सुरक्षित और असली सरकारी वेबसाइटों के अंत में हमेशा .gov.in लिखा होता है. इसके अतिरिक्त, वेबसाइट के नाम की स्पेलिंग को भी अच्छी तरह से चेक करें, क्योंकि ठग अक्सर स्पेलिंग में थोड़ा सा हेरफेर करके नकली साइट बनाते हैं.

इन सबके अलावा सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम या गूगल सर्च पर सबसे ऊपर दिखने वाले स्पॉन्सर्ड लिंक्स पर आंख मूंदकर भरोसा न करें. साइबर अपराधी इन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से ही लोगों को अपनी जाल में फंसाते हैं. अगर कोई वेबसाइट आपको बहुत ही सस्ती दरों पर या तुरंत बुकिंग का आश्वासन दे रही है, तो समझ जाएं कि वहां जरूर कुछ गड़बड़ है. कभी भी किसी अनजान साइट पर अपना बैंक पासवर्ड या ओटीपी (OTP) शेयर न करें.

फ्रॉड होने पर कहां करें शिकायत

यदि आप या आपके जान-पहचान में कोई इस तरह के ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो जाता है, तो सरकार ने इसके लिए नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 जारी किया है. इस पर आप कॉल कर सकते हैं. इसके अलावा, आप सीधे सरकार के आधिकारिक पोर्टल www.cybercrime.gov.in पर जाकर भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. 

Tags: AmarnathAmarnath Yatra 2026
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