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Amarnath Yatra 2026: अब नहीं होगी ओवरचार्जिंग, अमरनाथ यात्रा के लिए कितना लगेगा किराया? सरकार ने जारी की लिस्ट

Amarnath Yatra 2026: बाबा अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने वाली है, जो कि 57 दिन चलेगी. इस दौरान बाहरी राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बस, टैक्सी-कैब, ऑटो-रिक्शा, ई-ऑटो और ई-रिक्शा का किराया तय कर दिया गया है.

By: Shristi S | Published: June 24, 2026 7:38:37 PM IST

अमरनाथ यात्रा के लिए कितना लगेगा किराया?
अमरनाथ यात्रा के लिए कितना लगेगा किराया?


Amarnath Yatra Fare List 2026: बाबा अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने वाली है, जो कि 57 दिन चलेगी. इस दौरान बाहरी राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बस, टैक्सी-कैब, ऑटो-रिक्शा, ई-ऑटो और ई-रिक्शा का किराया तय कर दिया गया है. ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने यात्रियों की सुविधा और ट्रांसपेरेंसी पक्का करने के लिए ये रेट लागू किए हैं.

ऑर्डर के मुताबिक, श्रीनगर से बालटाल, बालटाल से जम्मू, श्रीनगर से पहलगाम, पहलगाम से जम्मू और श्रीनगर से जम्मू जैसे बड़े रूट पर बस और टैक्सी का किराया तय कर दिया गया है. डिपार्टमेंट ने साफ किया है कि तय किराए से ज़्यादा चार्ज करने वाली गाड़ियों पर फाइन लगाया जाएगा और बार-बार नियम तोड़ने पर रूट परमिट कैंसिल कर दिया जाएगा.

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कश्मीर वैली रूट

  • श्रीनगर से बालटाल: बस के लिए हर यात्री ₹175 और टैक्सी के लिए ₹386
  • बालटाल से जम्मू: बस के लिए हर यात्री ₹643 और टैक्सी के लिए ₹1421
  • श्रीनगर से पहलगाम: बस के लिए हर यात्री ₹173 और टैक्सी के लिए ₹384
  • पहलगाम से जम्मू: बस का किराया ₹434, टैक्सी का किराया ₹959.
  • श्रीनगर से जम्मू: बस का किराया ₹468, टैक्सी का किराया ₹1035.

 ऑर्डर नहीं माने तो परमिट कैंसिल 

सरकार सालाना बाबा अमरनाथ यात्रा के दौरान पैसेंजर गाड़ियों में यात्रा करते समय दूसरे राज्यों के तीर्थयात्रियों को ज़्यादा किराए से बचाने के लिए समय-समय पर कार्रवाई करती है. अक्सर शिकायतें आती हैं कि तीर्थयात्रियों से किराए के नाम पर पैसे लिए जा रहे हैं. ट्रांसपोर्ट कमिश्नर विशेष महाजन ने कहा कि इस बार, जो भी इस ऑर्डर का पालन नहीं करेगा, उसका परमिट कैंसिल कर दिया जाएगा. 

ऑटो और ई-रिक्शा के लिए नए रेट 

पेट्रोल ऑटो: पहले किलोमीटर के लिए ₹26 और उसके बाद हर किलोमीटर के लिए ₹20. 

ई-ऑटो: पहले किलोमीटर के लिए ₹25 और उसके बाद हर किलोमीटर के लिए ₹20. 

ऑटो और ई-रिक्शा ड्राइवरों के लिए ज़रूरी निर्देश

सभी ऑटो और ई-रिक्शा ड्राइवरों को अपनी गाड़ियों के अंदर किराए का चार्ट साफ़-साफ़ लगाना होगा. चार्ट साफ़, पढ़ने लायक और अच्छी हालत में होना चाहिए. अगर चार्ट खराब हो जाता है या साफ नहीं दिखता है, तो ड्राइवर को तुरंत उसे नया चार्ट लगवाना होगा. तय किराए से ज़्यादा पैसे लेने वालों के ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई की जाएगी.

मिनी बस का किराया

मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट ने जम्मू शहर के अलग-अलग रूट, जैसे रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड, मेडिकल कॉलेज, बहू फोर्ट, सिटी चौक वगैरह के लिए मिनीबस का किराया ₹8 से ₹18 तक तय किया है. RTO सरदार जसमीत सिंह ने कहा तीर्थयात्री हमारे मेहमान हैं, और उनका पूरा ध्यान रखना हमारी ज़िम्मेदारी है. ऑल J&K ट्रांसपोर्ट वेलफ़ेयर एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग के बाद, हमने साफ़ तौर पर निर्देश दिया है कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट द्वारा तय किराए के शेड्यूल के हिसाब से ही किराया लिया जाए. अगर शिकायत या इंस्पेक्शन के दौरान कोई नियम तोड़ा जाता है, तो ऐसी गाड़ियों का चालान किया जाएगा.

कहां से कहां तक कितने में होगा सफर?

सोनमर्ग से बालटाल (17 किमी)

मिनी बस
– वर्तमान किराया: 124 रुपये
– संशोधित किराया: 146 रुपये

टैक्सी/मैक्सी कैब (पेट्रोल) 
– वर्तमान किराया: 271 रुपये
– संशोधित किराया: 320 रुपये

टैक्सी/मैक्सी कैब (डीजल)
– वर्तमान किराया: 139 रुपये 
– संशोधित किराया: 164 रुपये 

नुनवान से चंदनवाड़ी (18.10 किमी)

मिनी बस
– वर्तमान किराया: 132 रुपये  
– संशोधित किराया: 156 रुपये

टैक्सी/मैक्सी कैब (पेट्रोल)
– वर्तमान किराया: 271 रुपये
– संशोधित किराया: 320 रुपये

टैक्सी/मैक्सी कैब (डीजल)
– वर्तमान किराया: 139 रुपये 
– संशोधित किराया: 164 रुपये

यात्रियों से अपील

बस में चढ़ने से पहले किराया चार्ट चेक करें: ऑटो-टैक्सी गाड़ियों पर दिखाए गए ऑफिशियल किराया चार्ट हमेशा चेक करें.
अगर ज़्यादा पैसे लिए जाएं तो शिकायत करें: 100 डायल करें या पास की ट्रैफिक पुलिस को बताएं.
रसीद लें: लंबी दूरी की टैक्सी और बसों के लिए हमेशा बिल मांगें.

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