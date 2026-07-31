Home > देश > Amarnath Yatra 2026: अमरनाथ यात्रा पर मौसम का ‘ब्रेक’! श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए प्रशासन ने उठाया बड़ा कदम

Amarnath Yatra 2026: अमरनाथ यात्रा पर मौसम का ‘ब्रेक’! श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए प्रशासन ने उठाया बड़ा कदम

Amarnath Yatra Halted: अमरनाथ यात्रा शुक्रवार के लिए कुछ समय के लिए रोक दी गई है. एक सीनियर सरकारी अधिकारी ने बताया कि कल से लगातार हो रही बारिश की वजह से एहतियात के तौर पर यह फैसला लिया गया है.

By: Shristi S | Published: July 31, 2026 4:10:04 PM IST

तेज बारिश होने के कारण अमरनाथ यात्रा रोकी गई
तेज बारिश होने के कारण अमरनाथ यात्रा रोकी गई


Amarnath Yatra 2026: जम्मू-कश्मीर में चल रही पवित्र अमरनाथ यात्रा शुक्रवार के लिए कुछ समय के लिए रोक दी गई है. एक सीनियर सरकारी अधिकारी ने बताया कि कल से लगातार हो रही बारिश की वजह से एहतियात के तौर पर यह फैसला लिया गया है. अधिकारी ने कहा पिछले 24 घंटों से पूरे यात्रा रूट पर लगातार बारिश हो रही है. तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, आज यात्रा रोक दी गई है.

बालटाल रूट पर हालात और खराब

मौसम विभाग के मुताबिक, यात्रा के दोनों मुख्य रूट पहलगाम और बालटाल पर रुक-रुक कर भारी बारिश हो रही है. बारिश का असर खास तौर पर बालटाल इलाके में महसूस किया जा रहा है, जहां ट्रैक फिसलन भरा हो गया है और कई जगहों पर पानी भर गया है.

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बालटाल बेस कैंप से पवित्र गुफा तक का रास्ता बहुत मुश्किल और पहाड़ी है. बारिश की वजह से यह रास्ता और भी खतरनाक हो गया है. इसे ध्यान में रखते हुए, प्रशासन ने अभी तक किसी भी ग्रुप को गुफा की ओर जाने की इजाज़त नहीं दी है. बेस कैंप पर मौजूद तीर्थयात्रियों को सुरक्षित जगहों पर ठहराया गया है.

 तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सबसे ज़रूरी – एडमिनिस्ट्रेशन

एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि तीर्थयात्रियों की सुरक्षा उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है. अमरनाथ यात्रा बहुत ऊंचाई वाले और मुश्किल इलाकों से गुजरती है, जहां मौसम तेज़ी से बदलता है. ऐसे में, ज़रा सी भी लापरवाही बड़े हादसे का कारण बन सकती है.

अधिकारी ने साफ किया कि यह रोक सिर्फ़ थोड़े समय के लिए है और पूरी तरह से मौसम पर निर्भर है. सभी सिक्योरिटी एजेंसियां, डिज़ास्टर मैनेजमेंट टीमें और हेल्थ डिपार्टमेंट अलर्ट पर हैं. यात्रा के रास्ते पर तैनात सैनिक और बचाव टीमें लगातार हालात पर नज़र रख रही हैं.

तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सबसे ज़रूरी – एडमिनिस्ट्रेशन

एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि तीर्थयात्रियों की सुरक्षा उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है. अमरनाथ यात्रा बहुत ऊंचाई वाले और मुश्किल इलाकों से गुजरती है, जहां मौसम तेज़ी से बदलता है. ऐसे में, ज़रा सी भी लापरवाही बड़े हादसे का कारण बन सकती है. अधिकारी ने साफ किया कि यह रोक सिर्फ़ थोड़े समय के लिए है और पूरी तरह से मौसम पर निर्भर है. सभी सिक्योरिटी एजेंसियां, डिज़ास्टर मैनेजमेंट टीमें और हेल्थ डिपार्टमेंट अलर्ट पर हैं। यात्रा के रास्ते पर तैनात सैनिक और बचाव टीमें लगातार हालात पर नज़र रख रही हैं.

Tags: Amarnath Yatra 2026heavy rainjammu kashmir
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