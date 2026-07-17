कौन हैं अमर सिंह मेहता, राहुल गांधी के देहरादून आगमन से 12 घंटे पहले हादसे में चली गई जान

Amar Singh Mehta: कांग्रेस नेता और उत्तर प्रदेश की रायबरेली लोकसभा सीट से सांसद राहुल गांधी के शुक्रवार (17 जुलाई, 2026) को उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में प्रस्तावित कार्यक्रम ‘छात्रों की गूंज’ से बहुत ही दर्दनाक हादसा हो गया. कार्यक्रम स्थल सनातन धर्म इंटर कॉलेज बन्नू रेसकोर्स में राहुल गांधी के आगमन के चलते तैयारियों के दौरान लोहे का एक पिलर अचानक गिरने से कांग्रेस कार्यकर्ता अमर सिंह मेहता की मौत हो गई. पिलर गिरने से चलते अमर सिंह बुरीत रह से घायल हो गई. तत्काल उन्हें गंभीर रूप से घायल हालत में सीएमआइ अस्पताल ले जाया गया था, जहां डॉक्टरों ने बताया कि यहां पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो गई.

गुरुवार शाम को हुआ हादसा

यह हादसा तब हुआ जब गुरुवार शाम देहरादून के बन्नू स्कूल ग्राउंड में राहुल गांधी के तय कार्यक्रम के लिए लगाए गए टेंट की एक लोहे की रॉड 65 वर्षीय कांग्रेस कार्यकर्ता पर गिर गई. समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, इस हादसे को बारे में खुद कांग्रेस के उत्तराखंड के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने जानकारी दी. उन्होंने बताया कि कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता अमर सिंह मेहता टेंट के नीचे तैयारियों की निगरानी कर रहे थे. इसी दौरान टेंट के अस्थायी ढांचे से लोहे की एक रॉड अचानक उन पर गिर गई. इस रॉड से सिर पर गंभीर चोट आई. अमर सिंह मेहता को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

कौन हैं अमर सिंह मेहता

अमर सिंह मेहता महानगर महामंत्री आलोक मेहता के पिता हैं. पिता-पुत्र कई सालों से कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता हैं और पार्टी के कार्यक्रमों में सक्रिय तौर पर भाग लेते रहे हैं.

यहां पर बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी शुक्रवार को बन्नू स्कूल ग्राउंड में ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं, जहां वे प्रश्न पत्र लीक होने जैसे मुद्दों पर छात्रों से बातचीत करेंगे.

राहुल गांधी का पूरा कार्यक्रम

कांग्रेस से मिली जानकारी के अनुसार, राहुल गांधी शुक्रवार दोपहर बाद करीब 4 बजे चार्टर्ड प्लेन से जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे. इसके बाद वह कार से राजपुर रोड स्थित होटल हयात सेंट्रिक आएंगे. इसके अगली कड़ी में वह उत्तराखंड कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करेंगे.

रात को लौटेंगे दिल्ली

इसके बाद वह छह बजे युवा संवाद स्थल रेसकोर्स स्थित बन्नू स्कूल ग्राउंड पहुंचेंगे. यहां पर वह युवाओं के साथ संवाद करने के बाद राहुल गांधी रात करीब नौ बजे कार्यक्रम स्थल से दिल्ली के लिए रवाना होंगे.

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