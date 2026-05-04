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असम में कैसा रहा AIUDF का प्रदर्शन? कितनी सीटों से खुला खाता, क्या है फिलहाल की स्थिति

फिलहाल इलेक्शन कमीशन के नतीजों की मानें तो AIUDF अभी केवल एक ही सीट से अपना खाता खोलने में समर्थ हुई है. हालांकि, यह अभी तक के नतीजे हैं, लेकिन, आगे चलकर नतीजे बढ़ भी सकते हैं. फिलहाल बीजेपी असम में सरकार बनाने के काफी करीब है.

By: Kunal Mishra | Last Updated: May 4, 2026 11:33:51 AM IST

असम में कैसा रहा AIUDF का प्रदर्शन? कितनी सीटों से खुला खाता, क्या है फिलहाल की स्थिति


assam election result 2026: आज यानि 4 मई 2026 को देश के 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आने वाले हैं. काउंटिंग लगातार जारी है देखने वाली बात यह है कि असम में किसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है. फिलहाल असम में बीजेपी 84 से ज्यादा सीटों से आगे चल रही है. वहीं, कांग्रेस भी 27 सीटों पर अपनी पकड़ बनाए हुए है. असम विधानसभा में कुल 126 सीटें हैं. बहुमत के लिए 64 सीटों की जरूरत है. देखा जाए तो All India United Democratic Front (AIUDF) चुनाव की तैयारी में पूरी तरह से जुटी थी.

फिलहाल इलेक्शन कमीशन के नतीजों की मानें तो AIUDF अभी केवल 2 ही सीट से अपना खाता खोलने में समर्थ हुई है. हालांकि, यह अभी तक के नतीजे हैं, लेकिन, आगे चलकर नतीजे बढ़ भी सकते हैं. फिलहाल बीजेपी असम में सरकार बनाने के काफी करीब है. 

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All India United Democratic Front (AIUDF) की स्थिति 

AIUDF कुछ क्षेत्रों में प्रभावशाली है, लेकिन अभी पार्टी उतनी मजबूत स्थिति में नहीं है कि सरकार बना सके. हालांकि, पहले के कुछ चुनावों में पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन भी दिखाया है. साल 2026 के चुनाव में पार्टी ने अकेले लड़ने की भी रणनीति अपनाई है. दरअसल, बीजेपी के बढ़ते प्रभाव और राजनीति के चलते AIUDF 
 उतना बेहतरीन प्रदर्शन नहीं दिखा पा रही है, इसके अलावा भी पार्टी में गठबंधन की कमी देखी जा रही है. 

पहले कैसी रही है पार्टी की परफॉर्मेंस 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक AIUDF ने साल 2014 के लोकसभा चुनाव में 3 सीटें और साल 2019 में 1 सीट से अपना खाता खोला. वहीं, बात करें अगर साल 2024 के लोक सभा चुनाव में शून्य सीटें रहीं. लेकिन, देखा जाए तो हाल के कुछ सालों में पार्टी का प्रदर्शन थोड़ा कमजोर रहा है. बात करें अगर विधानसभा चुनावों की तो साल 2011 में AIUDF ने 126 में से 18 सीटें जीती थीं. वहीं, साल 2016 में 126 में से 13 सीटें जीतीं. लोकसभा के मुकाबले विधानसभा चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन काफी बेहतर रहा है. वहीं, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तमिलनाडु में त्रिशंकु विधानसभा की आशंका के बीच विजय की पार्टी ने रिसॉर्ट पॉलिटिक्स की तैयारी कर ली है. 

Tags: AIUDF
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