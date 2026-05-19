देशभर में 20 मई को हड़ताल पर क्यों जा रहे केमिस्ट, दवा के सप्लाई पर पड़ेगा असर, क्या है बड़ी मांगें?

AIOCD Nationwide Strike: ऑल-इंडिया ऑर्गनाइज़ेशन ऑफ़ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स (AIOCD) ने 20 मई को देशव्यापी हड़ताल की घोषणा की है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऑल-इंडिया ऑर्गनाइज़ेशन ऑफ़ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स (AIOCD) पूरे देश में लगभग 12.4 लाख केमिस्ट, फार्मासिस्ट और दवा वितरकों का प्रतिनिधित्व करता है. इस कदम से भारत के कई हिस्सों में उस दिन दवाओं की सप्लाई पर असर पड़ने की उम्मीद है.

इस पूरे मामले पर एसोसिएशन का कहना है कि इस विरोध का मकसद उन रेगुलेटरी कमियों की ओर ध्यान दिलाना है, जिसकी वजह से ई-फार्मेसी और तुरंत दवा पहुंचाने वाले प्लेटफॉर्म बिना किसी उचित निगरानी के काम कर पा रहे हैं.

मुख्य मांग क्या है?

एसोसिएशन ने मांग की है कि सरकार दो नोटिफिकेशन GSR 220(E) और GSR 817(E) वापस ले. उनका तर्क है कि इन प्रावधानों ने असल में ऑनलाइन फार्मेसियों को एक कानूनी अस्पष्टता वाले क्षेत्र में काम करने की छूट दे दी है; उनके पास कोई ऐसा व्यापक रेगुलेटरी ढांचा नहीं है, जो यह तय करे कि वे पर्चों की जांच कैसे करेंगे, दवाएं कैसे देंगे और नियमों के उल्लंघन के लिए उन्हें कैसे जवाबदेह ठहराया जाएगा.

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AIOCD के महासचिव राजीव सिंघल ने क्या कहा?

AIOCD के महासचिव राजीव सिंघल ने कहा कि ई-फार्मेसी और तुरंत दवा पहुंचाने वाले ऐप्स द्वारा गलत या नकली पर्चों पर दवाएं देने को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है. और ऐसा इसलिए मुमकिन हो पाया है क्योंकि दवा रेगुलेटर ने रेगुलेटरी ढांचे में कुछ कमियां छोड़ दी हैं. हम समझते हैं कि ऑनलाइन फार्मेसी अब यहीं रहने वाली हैं, लेकिन उन्हें भी उतनी ही सख्ती से रेगुलेट किया जाना चाहिए, जितनी सख्ती से पारंपरिक (दुकान वाली) फार्मेसियों को किया जाता है. यही वजह है कि हमने सरकार से GSR 220 E और GSR 817 E नोटिफिकेशन वापस लेने को कहा है, क्योंकि इन्हीं की वजह से ये फार्मेसियां ​​एक कानूनी अस्पष्टता वाले क्षेत्र में काम कर पा रही हैं.

GSR 817(E) क्या है?

GSR 817(E) एक ड्राफ़्ट नोटिफिकेशन है जिसे लगभग आठ साल पहले भारत में ई-फार्मेसियों के लिए एक रेगुलेटरी ढांचा बनाने के मकसद से जारी किया गया था. इसमें ऑनलाइन फार्मेसियों के रजिस्ट्रेशन के लिए एक औपचारिक प्रणाली, पर्चों की जांच के नियम, कामकाज से जुड़ी सुरक्षा व्यवस्थाएं और नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना लगाने का एक तंत्र बनाने का प्रस्ताव था.

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क्या है GSR 220(E)?

GSR 220(E) को कोविड-19 महामारी के दौरान एक आपातकालीन उपाय के रूप में पेश किया गया था, ताकि पंजीकृत फ़ार्मेसियों को उपभोक्ताओं के दरवाज़े तक दवाएं पहुंचाने की अनुमति दी जा सके.