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Alka Yagnik: राष्ट्रपति से मिला देश का बड़ा सम्मान, पद्म भूषण लेने से पहले अल्का याग्निक ने छुए PM मोदी के पैर

गंभीर बीमारी के बीच मशहूर सिंगर अल्का याग्निक को मिला देश का बड़ा सम्मान. राष्ट्रपति भवन में भावुक हुईं सिंगर, सम्मान लेने से पहले किया कुछ ऐसा...

By: Shivani Singh | Published: June 23, 2026 7:43:29 PM IST

गंभीर बीमारी के बीच मशहूर सिंगर अल्का याग्निक को मिला देश का बड़ा सम्मान
गंभीर बीमारी के बीच मशहूर सिंगर अल्का याग्निक को मिला देश का बड़ा सम्मान


मशहूर प्लेबैक सिंगर अल्का याग्निक को राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक खास समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ‘पद्म भूषण’ सम्मान से नवाजा. 23 जून को दिल्ली में हुए इस दूसरे नागरिक सम्मान समारोह के दौरान संगीत जगत में उनके बेमिसाल योगदान को सराहा गया. इस बेहद खास और भावुक पल के दौरान, जब अल्का याग्निक मंच पर सम्मान लेने पहुंचीं, तो उन्होंने वहां मौजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया. आपको बता दें कि इसी समारोह में अल्का याग्निक से ठीक पहले साउथ के दिग्गज अभिनेता ममूटी को भी पद्म भूषण से सम्मानित किया गया.

‘बेटी ने दी थी सबसे पहले खुशखबरी’

बीते मार्च महीने में जब इस सम्मान की घोषणा हुई थी, तब मीडिया (NDTV) से बातचीत में अल्का ने बेहद सादगी से बताया था कि उन्हें इस बात की जानकारी कैसे मिली. उन्होंने कहा था, ‘मुझे सबसे पहले मेरी बेटी ने यह खुशखबरी दी थी. यह जानकर मुझे बेहद खुशी हुई और मैं भारत सरकार का दिल से शुक्रिया अदा करती हूं कि उन्होंने मुझे इस सम्मान के काबिल समझा.’

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जब बीमारी की वजह से लगा था गहरा झटका

अल्का याग्निक पिछले कुछ समय से एक मुश्किल दौर से गुजर रही हैं. साल 2024 में उन्होंने खुद एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए अपने फैंस को बताया था कि वह एक बेहद दुर्लभ हियरिंग डिसऑर्डर से जूझ रही हैं.

अपनी पोस्ट में उन्होंने लिखा था, ‘डॉक्टरों के मुताबिक, एक वायरल अटैक की वजह से मुझे ‘सेंसरी न्यूरल नर्व हियरिंग लॉस’ नाम की दुर्लभ बीमारी हुई है. अचानक आए इस बड़े संकट ने मुझे पूरी तरह झकझोर कर रख दिया है. मैं इस मुश्किल हालात से उबरने की कोशिश कर रही हूं, प्लीज आप सब मुझे अपनी दुआओं में याद रखें.’

इस बीमारी के बावजूद संगीत के प्रति उनका जादू कम नहीं हुआ. हाल ही में इम्तियाज अली की फिल्म अमर सिंह चमकीला (2024) में उनकी आवाज का जादू एक बार फिर सुनने को मिला, जहां उन्होंने एआर रहमान के संगीत निर्देशन में ‘नरम कालजा’ गाना गाया था.

रिकॉर्ड्स और कामयाबियों का सफर

चार दशकों से ज्यादा समय तक हिंदी सिनेमा की प्लेबैक सिंगिंग पर राज करने वाली अल्का याग्निक ने महज चार साल की उम्र से शास्त्रीय संगीत सीखना और गाना शुरू कर दिया था. उनके नाम कई ऐसे ऐतिहासिक रिकॉर्ड दर्ज हैं, जिन्हें तोड़ पाना नामुमकिन सा लगता है.

लता मंगेशकर और आशा भोसले के बाद, अल्का याग्निक ने अपने बॉलीवुड करियर में सबसे ज्यादा फीमेल सोलो गाने गाए हैं. बीबीसी (BBC) की ‘ऑल टाइम टॉप 40 बॉलीवुड साउंडट्रैक्स’ की लिस्ट में उनके कई गानों को शामिल किया गया है.

यूट्यूब पर वह दुनिया की सबसे लोकप्रिय म्यूजिक आर्टिस्ट रही हैं. साल 2020 में 16.6 बिलियन और 2021 में 17 बिलियन स्ट्रीम्स के साथ उनका नाम ‘गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स’ में दर्ज हुआ. साल 2026 में भी वह यूट्यूब पर सबसे ज्यादा स्ट्रीम की जाने वाली वीकली म्यूजिक आर्टिस्ट बनी हुई हैं.

उनके शानदार सफर में 2 नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स, 2 बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन अवॉर्ड्स और रिकॉर्ड 7 फिल्मफेयर अवॉर्ड्स शामिल हैं.

‘आए हो मेरी जिंदगी में’, ‘गली में आज चांद निकला’, ‘तू शायर है मैं तेरी शायरी’ और ‘चोरी चोरी चुपके चुपके’ जैसे अनगिनत सदाबहार गाने आज भी हर पीढ़ी के जुबां पर चढ़े हुए हैं. उनका यह पद्म भूषण सम्मान संगीत के उसी निस्वार्थ सफर को देश का एक सच्चा सलाम है.

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