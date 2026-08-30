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Alka Lamba: कांग्रेस नेता अलका लांबा के पापा के घर में चोरी, आधीरात घुसे 3 चोर और उड़ा ले गए सारे पैसे

Alka Lamba House Theft: कांग्रेस नेता अलका लांबा के पिता के घर आधी रात 3 चोर घुसे और सारे समान चुरा ले गए. उन्होंने बताया कि दिल्ली अब कोई सुरक्षित नहीं है.

By: Kamesh Dwivedi | Published: August 30, 2026 11:49:42 AM IST

कांग्रेस नेता अलका लांबा के पिता के घर हुई चोरी
कांग्रेस नेता अलका लांबा के पिता के घर हुई चोरी


कांग्रेस नेता अलका लांबा ने दावा किया है कि दिल्ली के सी ब्लॉक, टैगोर गार्डन स्थित उनके पिता के घर में रात करीब 3 बजे तीन चोर घुस गए और घर में रखी सारी सेविंग्स चोरी कर ले गए. अलका लांबा ने इसकी जानकारी अपने एक्स हैंडल के जरिए साझा की.

कांग्रेस नेता ने क्या बताया?

अलका लांबा ने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट किया. इसमें उन्होंने लिखा कि दिल्ली के टैगोर गार्डन स्थित उनके पिता के घर में रात करीब 3 बजे तीन चोर घुस गए और सारी सेविंग्स चोरी कर फरार हो गए. साथ ही उन्होंने एक्स पर दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि अपराधियों में कानून का डर नहीं रह गया है. हालांकि, उन्होंने राहत जताई कि उनके 88 वर्षीय पिता पूरी तरह सुरक्षित हैं.

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एक नजर अलका लांबा के राजनीतिक करियर पर

अलका लांबा भारतीय राजनीति का जाना-पहचाना नाम हैं. उन्होंने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत NSUI से की और संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहीं. इसके बाद उन्होंने कुछ समय आम आदमी पार्टी (AAP) में रहते हुए 2015 में चांदनी चौक से विधानसभा चुनाव जीता. हालांकि, मतभेदों के बाद 2019 में उन्होंने दोबारा कांग्रेस का दामन थाम लिया. वर्तमान में वह अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष हैं.

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Tags: Alka Lamba
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