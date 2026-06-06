जंतर-मंतर प्रदर्शन केस में अलका लांबा दोषी करार, फिर भी कोर्ट ने नहीं भेजा जेल; जानिए क्या हैं वजह?

Alka Lamba Court Case: महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा को नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर पिछले साल हुए एक विरोध प्रदर्शन से जुड़े मामले में शनिवार को राउज एवेन्यू कोर्ट से राहत मिली है. हालांकि कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराया, लेकिन सज़ा सुनाने के बजाय उन्हें इस शर्त पर रिहा करने का आदेश दिया कि वह एक साल तक अच्छा आचरण बनाए रखेंगी. उन्हें ₹1 लाख का पर्सनल बॉन्ड भरने का भी निर्देश दिया गया है.

यह मामला जुलाई 2024 में जंतर-मंतर पर आयोजित एक विरोध प्रदर्शन से जुड़ा है, जिसका नेतृत्व खुद अलका लांबा ने किया था. महिला कांग्रेस ने महिला आरक्षण अधिनियम को लागू करने की मांग को लेकर यह विरोध प्रदर्शन किया था.

इससे पहले की सुनवाई में कोर्ट ने अलका लांबा को दोषी ठहराया था

पुलिस के अनुसार, इस प्रदर्शन के दौरान निषेधाज्ञा का उल्लंघन किया गया, सरकारी कर्मचारियों को उनके कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा पहुंचाई गई और सार्वजनिक व्यवस्था में व्यवधान डाला गया. राउज एवेन्यू कोर्ट ने इससे पहले 25 मई को अलका लांबा को दोषी ठहराया था. उन पर सरकारी कर्मचारियों के साथ हाथापाई करने, आधिकारिक काम में बाधा डालने, कानूनी आदेशों की अवहेलना करने और सार्वजनिक रास्तों को अवरुद्ध करने जैसे आरोप थे.

कोर्ट ने उन्हें भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 132, 221, 223(a) और 285 के तहत दोषी पाया. दोषी ठहराए जाने के बाद, अलका लांबा ने प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट की धारा 4 के तहत राहत मांगी और अच्छे आचरण के आधार पर रिहाई का अनुरोध किया. कोर्ट में वकीलों एम.जेड. खान और इमरान अली ने उनका पक्ष रखा. इसके बाद, ACJM अश्विनी पंवार ने अभियोजन पक्ष को जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया.

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अलका लांबा की अर्जी स्वीकार की

इस मामले की सुनवाई 6 जून के लिए निर्धारित की गई थी. शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अलका लांबा की अर्जी स्वीकार कर ली. कोर्ट ने माना कि दोषी ठहराए जाने के बावजूद उन्हें एक मौका दिया जा सकता है. इसी आधार पर, उन्हें एक साल तक अच्छा आचरण बनाए रखने की शर्त पर रिहा कर दिया गया; यदि इस अवधि के दौरान वह कानून का उल्लंघन करती हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है.

18 अप्रैल को कोर्ट ने दिल्ली पुलिस द्वारा दायर चार्जशीट के आधार पर अलका लांबा का बयान दर्ज किया था. इससे पहले, कोर्ट उन पर आरोप तय कर चुका था. चार्जशीट का संज्ञान लेने के बाद कोर्ट ने उन्हें समन भी जारी किया था. 14 जनवरी को उनके खिलाफ औपचारिक आरोप तय किए गए थे; उस समय अलका ने आरोपों से इनकार किया था.

इसके बाद, उन्होंने मुकदमे का सामना करने की इच्छा व्यक्त की. इस बीच, 19 दिसंबर को कोर्ट ने कहा था कि उपलब्ध सामग्री के आधार पर उनके खिलाफ़ प्रथम दृष्टया मामला बनता है. इस दौरान, अलका लांबा ने आरोप तय करने के आदेश को चुनौती दी. उन्होंने कोर्ट में एक रिविज़न याचिका दायर की, लेकिन स्पेशल जज दिग विनय सिंह ने 6 फरवरी को याचिका खारिज कर दी.