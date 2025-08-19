Aligarh News:रामघाट कल्याण मार्केट टेंडर में गड़बड़ी का लगा आरोप…सरकार फिर भी चुप

अलीगढ़ से प्रमोद कुमार की रिपोर्ट: रामघाट कल्याण मार्केट टेंडर में गड़बड़ी का लगा आरोप, पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह के पुत्र पूर्व एट सांसद राजवीर सिंह राजू भैया ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिकायत की है, शासन से कमिश्नर को एक पत्र भेजा गया है, कमिश्नर ने इस जांच की जिम्मेदारी नगर आयुक्त को दी गई है, लगभग 400 करोड रुपए की लागत से दो टुकड़ों में फोर लाइन मार्ग तैयार होना है, यह मार्ग अलीगढ़ से नरोरा के लिए जाता है।

राजू भैया ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की शिकायत

अलीगढ़ से नरोरा जाने वाले मार्ग के फोर लाइन के लिए लगभग 400 करोड़ का टेंडर हुआ है। इस टेंडर में घोटाले को लेकर एटा से पूर्व सांसद राजवीर सिंह राजू भैया ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिकायत की है अब टेंडर मामले में शासन स्तर से एक जांच मंडल आयुक्त को सौंप दी गई है।

मार्ग का नाम कल्याण सिंह के नाम पर रखने की घोषणा की

मंडला आयुक्त संगीता सिंह इसकी जांच नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश से करा रही हैं, सन 2021 में पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन के बाद उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अलीगढ़ में एक मार्ग का नाम बाबूजी कल्याण सिंह के नाम से रखने की घोषणा की थी। पीडब्ल्यूडी ने रामघाट रोड को बाबूजी कल्याण सिंह के नाम से रखने का प्रस्ताव शासन को भेजा था। यह मार्ग पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह के गांव के सामने से गुजर रहा है। इसी के चलते इसका प्रस्ताव बनाकर प्रमुखता से शासन को भेजा गया था।

लोक निर्माण विभाग ने इसका टेंडर भी जारी किया है

शासन ने भी इस पर बहुत जल्द मंजूरी दे दी थी, उस दौर में इस रोड का नाम रामघाट से रामघाट कल्याण मार्ग हो गया था। पिछले दिनों फोर लाइन के लिए 400 करोड रुपए की धनराशि प्रस्तावित की गई थी। लोक निर्माण विभाग ने इसका टेंडर भी जारी कर दिया लेकिन इस टेंडर पर अब सवाल उठाने शुरू हो गए हैं। इस पर पूर्व सांसद राजवीर भैया की शिकायत के बाद जांच शुरू हो गई है।

मार्ग को फोर लाइन किया जाएगा

लगभग स्मारक की लंबाई 44 किलोमीटर है और इस मार्ग की चौड़ाई 14 मीटर है, फोर लाइन होने के बाद यह मार्ग सीधा मुरादाबाद के लिए जोड़ेगा। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पहले इस 44 किलोमीटर के मार्ग को तय करने में 2 घंटे से ज्यादा वक्त लगता था अब यूपी में योगी की सरकार बनने के बाद रोड काफी अच्छा हो गया यानी 44 मिनट का सफर 1 घंटे में तय हो जाता है। ऐसे में इस मार्ग को फोर लाइन किया जाएगा, फोर लाइन होने के बाद मैच 45 मिनट में 44 किलोमीटर का सफर तय हो जाएगा। इस मार्ग के फोरलेन होने से अलीगढ़ से मुरादाबाद जाने वाले मुसाफिरों के लिए बेहद फायदा होगा यानी सफर काफी आसान हो जाएगा। इस मार्ग के निर्माण पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा प्रमुख सचिव भी नजर बनाए हुए हैं क्योंकि इस मार्ग स्वर्गीय बाबूजी कल्याण सिंह के नाम से जाना जाता है

