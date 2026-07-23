Al Jawahar Restaurant: ‘बच्चू’ से क्या था जवाहर लाल नेहरू का रिश्ता, खोल दिया रेस्टोरेंट; राहुल गांधी को भी भाया स्वाद

Al Jawahar Restaurant: देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू अपनी फिटनेस के लिए भी जाने जाते थे. स्वादिष्ट खाने के शौकीन जवाहर लाल नेहरू ने जीवन के अंतिम दिनों तक भी पेट नहीं निकलने दिया. ऐसे में सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि वह खाने के साथ फिटनेस के भी मुरीद थे. इंग्लैंड में 7 साल रहने/बिताने के दौरान वह पश्चिमी सभ्यता, वेषभूषा और विचारों से काफी प्रभावित हुए. बावजूद इसके वह भारतीय खाने के ही मुरीद थे.

क्या पसंद था खाने में?

हमेशा से ही फिट और हेल्दी रहने वाले पंडित जवाहर लाल नेहरू को अंग्रेजी भोजन बहुत पसंद था. वो अपने ब्रेकफास्ट में अंग्रेजी किस्म का ही भोजन करते थे. उनका फेवरेट खाना तंदूरी चिकन हुआ करता था. उन्हें तंदूरी चिकन इतना पसंद था कि ऑफिशियल बैंक्वेट्स में भी वे इसे जरूर शामिल कराते थे. वो नॉनवेज खाते थे, लेकिन उसमें सब्जियों अधिक होती थीं. आमतौर पर दूध या कॉफी लेना पसंद करते थे. दोपहर के दौरान चाय पीना पसंद करते थे. उनके करीबी लोगों का मानना है कि उन्हें शाकाहारी भोजन करना पसंद था, जिसमें वे दिन में दलिया का सेवन करते थे. इसके अलावा वे फिट रहने के लिए प्रतिदिन व्यायाम भी किया करते थे. इसमें शीर्षासन उनका प्रमुख व्यायाम था.

पहले पीएम के नाम पर है रेस्तरां

दिल्ली में उनका पसंदीदा रेस्टोरेंट अल जवाहर (Al Jawahar) था. पुरानी दिल्ली के जामा मस्जिद के पास यह प्रसिद्ध रेस्टोरेंट अपने प्रामाणिक मुगलई व्यंजनों के लिए जाना जाता है. इसकी स्थापना 1948 में हुई थी और इसका उद्घाटन खुद देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था. इसके मालिक ने इसका नाम ‘अल जवाहर’ रखा.

क्या है खूबी?

यह रेस्टोरेंट मटिया महल रोड जामा मस्जिद गेट नंबर 1 के पास (नई दिल्ली) में मौजूद है. आवाजाही भी आसान है, इसलिए खाने के शौकीन यहां आना पसंद करते हैं. इसके अलावा, इसका एक आउटलेट ग्रेटर कैलाश-2 (GK-2) में भी है.

क्या-क्या है व्यंजन में

इस रेस्टोरेंट में मटन निहारी, मटन कोरमा, चिकन चंगेजी, चिकन जहांगीरी और खमीरी रोटी बहुत लोकप्रिय हैं. मुग़लई चिकन और मटन बर्रा भी यहां के प्रमुख व्यंजन हैं.

क्या है टाइमिंग

यह आम तौर पर सुबह 7 बजे से आधी रात तक खुला रहता है. महंगाई का असर रेस्तरां के व्यंजन पर भी पड़ा है. इस रेस्टोरेंट में दो लोगों के लिए 800-1,200 रुपये में खाना मौजूद है.

रेस्टोरेंट का इतिहास

जवाहर का मतलब ‘रत्न’ या ‘कीमती पत्थर’ होता है. 1890 में भारत में जन्म लेने वाले बशीरउद्दीन को ‘बच्चू उस्ताद’ के नाम से भी जाना जाता था. उन्हें दुनिया भर में घूमने और नए-नए तरह के खाने आजमाने का शौक था. बावजूद इसके उन्हें मुग़लई खाना ही सबसे ज़्यादा पसंद था. यही वजह थी कि उन्होंने मुगल रसोई के पुराने जमाने के स्वाद को वापस लाने का फैसला किया. वर्ष 1940 के दशक में दिल्ली में जामा मस्जिद के पास मटिया महल में ‘पेशवारी’ नाम से अपना रेस्टोरेंट शुरू किया.

खुद नेहरू ने किया था उद्घाटन

बच्चू उस्ताद की भी देश की आजादी की लड़ाई में भागीदारी थी. उन्हें घुड़सवारी का भी खूब शौक था. मिजाज से हंसमुख बच्चू उस्ताद अपने व्यक्तित्व के चलते देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के करीब आ गए. पंडित जवाहर लाल नेहरू ने ही आजादी के बाद रेस्टोरेंट के नवीनीकरण (रेनोवेशन) के बाद इसका उद्घाटन किया था. यहां पर पहली बार तत्कालीन पीएम ने व्यंजनों का स्वाद लिया तो वो रेस्टोरेंट के मुरीद हो गए. वहीं, इसी वजह से रेस्टोरेंट का नाम बदलकर ‘जवाहर’ रखा गया. ऐसा करना आजाद भारत के पहले नेता की भावना को एक सम्मान देना था. वक्त गुजरा और यह लगातार लोकप्रिय होता रहा. यहां पर राहुल गांधी भी आ चुके हैं और यहां पर बने व्यंजनों का स्वाद ले चुके हैं.

बेटे ने जिंदा रखा रवायत को

वर्ष 1977 में बच्चू उस्ताद का निधन हो गया. उनके बेटे रईसउद्दीन ने रेस्टोरेंट की कमान संभाली और विरासत को आगे बढ़ाया. मुग़लई खाने में अपनी महारत के चलते रेस्टोरेंट दिल्ली-एनसीआर ही नहीं बल्कि पूरे देश में मशहूर है. वर्तमान में इस रेस्टोरेंट की दो शाखाएं हैं. फिलहाल एक दिल्ली-6 में और दूसरी ओखला में.