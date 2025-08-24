Home > देश > Akhilesh Yadav: अखिलेश यादव का सनसनीखेज खुलासा, बताया- कौन कर सकता है विधायक पूजा पाल की हत्या

Akhilesh Yadav: अखिलेश यादव का सनसनीखेज खुलासा, बताया- कौन कर सकता है विधायक पूजा पाल की हत्या

Akhilesh Yadav: अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा कि सरकार असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए गरीबों और पिछड़ों को निशाना बना रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ऐसी कार्रवाई की गई तो समाजवादी पार्टी सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेगी और सरकार को जवाब देना होगा।

Published: August 24, 2025 16:38:38 IST

Akhilesh Yadav: सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग अपनी ज़िम्मेदारी निभाने के बजाय डीएम के पीछे छिप रहा है। अखिलेश ने आयोग पर चुनाव में खेल करने, वोट चुराने और धांधली करने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि आयोग निष्पक्षता दिखाने में पूरी तरह विफल रहा है और प्रशासनिक अधिकारियों की मदद से सत्ताधारी दल को फ़ायदा पहुँचा रहा है। अखिलेश ने चेतावनी दी कि अगर चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं लाई गई, तो लोकतंत्र गहरे संकट में पड़ जाएगा।

पूजा पाल के आरोपों पर क्या बोले अखिलेश?

विधायक पूजा पाल के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि यह समझ से परे है कि कोई सीएम से मिलकर आए और उसे खतरा विपक्ष के नेता से बताया जाए। अखिलेश ने यह भी सवाल उठाया कि सच्चाई सामने आनी चाहिए कि पूजा पाल की जान को असल में किससे ख़तरा है। अखिलेश ने साफ़ कहा कि इस मामले की जाँच केंद्र सरकार को करनी चाहिए, न कि मौजूदा राज्य सरकार को। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्रालय से पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जाँच कराने की अपील की ताकि सच्चाई सामने आ सके।

ओपी धनखड़ कहाँ गायब हो गए?

साथ ही,अखिलेश ने देश के पूर्व उपराष्ट्रपति ओपी धनखड़ को लेकर भी प्रश्न उठाए हैं। उन्होंने कहा कि अचानक इस्तीफा देने के बाद ओपी धनखड़ कहां हैं, किसी को मालूम नहीं। सपा सुप्रीमो ने तंज कसते हुए कहा कि देश के इतने बड़े संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति का अचानक लापता हो जाना गंभीर सवाल खड़े करता है। उन्होंने सरकार और भाजपा से स्पष्ट करने की मांग की कि ओपी धनखड़ के इस्तीफे के पीछे असली वजह क्या है और वह इस समय कहां हैं।

बिहार में एनडीए के खिलाफ माहौल

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि वह बिहार में होने वाली भारत बंद रैली में हिस्सा लेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि विपक्षी दल एकजुट होकर भाजपा को सत्ता से बेदखल करने का अभियान चला रहे हैं। अखिलेश ने कहा कि बिहार में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी पहले से ही लोगों के बीच आकर माहौल बना रहे हैं, अब समाजवादी पार्टी भी इस अभियान को और मजबूत करने का काम करेगी। उन्होंने विश्वास जताया कि भारत बंद रैली बिहार से पूरे देश को एक बड़ा संदेश देगी और 2025 के विधानसभा चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाएगी।

पीडीए पाठशाला पर सरकार को जवाब देना होगा

अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि सरकार अब पीडीए पाठशाला चलाने वालों और वहाँ अपने बच्चों को पढ़ाने वाले अभिभावकों पर एफआईआर दर्ज करने की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र और शिक्षा, दोनों पर हमला है। अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा कि सरकार असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए गरीबों और पिछड़ों को निशाना बना रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ऐसी कार्रवाई की गई तो समाजवादी पार्टी सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेगी और सरकार को जवाब देना होगा।

सीएम योगी पर निशाना

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र में पेश किए गए उस विधेयक को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर सीधा निशाना साधा है, जिसमें प्रावधान है कि अगर कोई मुख्यमंत्री या मंत्री जेल जाता है तो उसे इस्तीफा देना होगा। अखिलेश ने कहा कि हमारे सीएम को यह पहले से मालूम था, इसलिए कुर्सी संभालते ही उन्होंने अपने सारे मुकदमे वापस ले लिए। उन्होंने आरोप लगाया कि कई बार नेताओं को झूठे मुकदमों में फंसाया गया, आजम खान और प्रजापति जी इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। उन्होंने कहा कि अब्बास अंसारी को बचा लिया गया वरना उन्हें भी फंसा दिया जाता। उन्होंने यह भी ने स्पष्ट किया कि समाजवादी पार्टी जेपीसी का विरोध कर रही है।

चुनाव से पहले हो सकता है बड़ा घोटाला

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चेतावनी दी है कि पूरे उत्तर प्रदेश की जनता सावधान रहे, क्योंकि चुनाव खत्म होते-होते भाजपा कुछ भी कर सकती है। धीरेंद्र शास्त्री के बारे में उन्होंने कहा कि अगर वह आना चाहें तो आ सकते हैं, मेरा हॉल खाली है। कल यहाँ कव्वाली थी, आज वह कथा सुना सकते हैं। जो भी संत आना चाहें, आ सकते हैं। अखिलेश ने कहा कि एक संत ऐसे भी हैं जिनका मुकदमा हमारी सरकार ने वापस ले लिया, वह भी कथा सुना सकते हैं, वह दिव्यांग हैं। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि भाजपा के गठन से पहले अध्यक्ष ने खुद कहा था कि पार्टी की विचारधारा समाजवादी होगी।

