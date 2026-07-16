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Sonam Wangchuk Hunger Strike: सोनम वांगचुक के समर्थन में सियासत और सिनेमा साथ-साथ, जानें कौन-कौन हुआ शामिल?

Sonam Wangchuk Hunger Strike: NEET-UG 2026 पेपर लीक और CBSE के ऑन-स्क्रीन मार्किंग सिस्टम में कथित गड़बड़ियों को लेकर शिक्षाविद और क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल को कई विपक्षी नेताओं, अभिनेताओं, लेखकों और मशहूर हस्तियों का समर्थन मिला है

By: Heena Khan | Published: July 16, 2026 1:53:20 PM IST

sonam wangchuk hunger strike
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Sonam Wangchuk Hunger Strike: NEET-UG 2026 पेपर लीक और CBSE के ऑन-स्क्रीन मार्किंग सिस्टम में कथित गड़बड़ियों को लेकर शिक्षाविद और क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल को कई विपक्षी नेताओं, अभिनेताओं, लेखकों और मशहूर हस्तियों का समर्थन मिला है, जबकि उनकी सेहत को लेकर चिंताएं भी बढ़ रही हैं। उनकी बिगड़ती सेहत को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच, कई हस्तियां उनके समर्थन में आगे आई हैं और उनसे भूख हड़ताल खत्म करने की अपील की है।

19 दिन से अनशन पर वांगचुक 

दिल्ली के जंतर-मंतर पर ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) के नेतृत्व में हो रहा विरोध प्रदर्शन 25वें दिन में प्रवेश कर गया है। वांगचुक 28 जून को इस आंदोलन में शामिल हुए थे और उन्होंने इस अभियान के समर्थन में अनिश्चितकालीन उपवास शुरू किया था। प्रदर्शनकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। आज इससे पहले, दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र को एक्टिविस्ट की रोज़ाना मेडिकल निगरानी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि “हर जीवन कीमती है” और सरकारी डॉक्टरों को नियमित रूप से उनकी जांच करनी चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर मेडिकल मदद देनी चाहिए।

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वांगचुक का समर्थन कौन-कौन कर रहा है?

1,800 से ज़्यादा कलाकारों, शिक्षाविदों, लेखकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी वांगचुक के विरोध प्रदर्शन का समर्थन किया है और उनसे आंदोलन जारी रखते हुए अपनी सेहत का ध्यान रखने की अपील की है।

वांगचुक का समर्थन करने वाले प्रमुख राजनीतिक नेताओं में शामिल हैं:

अखिलेश यादव – समाजवादी पार्टी प्रमुख
ममता बनर्जी – तृणमूल कांग्रेस (TMC) प्रमुख
शशि थरूर – कांग्रेस सांसद
उद्धव ठाकरे – शिवसेना (UBT) प्रमुख
अरविंद केजरीवाल – AAP के राष्ट्रीय संयोजक
आतिशी – AAP नेता और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री
महुआ मोइत्रा – TMC सांसद
जॉन ब्रिटास – CPI(M) राज्यसभा सांसद
सागरिका घोष – TMC राज्यसभा सांसद
प्रिया सरोज – समाजवादी पार्टी सांसद
रोहित पवार – NCP (SP) विधायक
साकेत गोखले – TMC नेता
अनीश गवांडे – NCP (SP) प्रवक्ता

Tags: sonam wangchuk hunger strike
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