‘कुछ दिन पहले हुई थी मुलाकात’, प्रतीक यादव की मौत पर छलका अखिलेश यादव का दर्द, बोले- अत्यंत दुखद

भारतीय जनता पार्टी नेता अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव का 38 वर्ष की उम्र में निधन हो गया. उनकी मौत के बाद राजनीति जगत के दिग्गज नेता दुख प्रकट कर रहे हैं. अब समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने सौतेले भाई प्रतीक यादव के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया हैं. उन्होंने कहा कि इस खबर ने उन्हें स्तब्ध कर दिया है.

क्या बोले अखिलेश यादव?

प्रतीक यादव के निधन पर अखिलेश यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा, ‘वो जीवन में आगे बढ़कर काम करना चाहते थे. प्रतीक का हमारे बीच नहीं रहना दुखद है. कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात हुई थी. मैंने सेहत पर ध्यान देने के लिए कहा था. कारोबार पर ध्यान लगाने को भी कहा था. कारोबार में नुकसान से लोग दुखी होते हैं. मैंने शरीर का ध्यान रखने को कहा था. कारोबार पर ध्यान देने के लिए कहा था.’

एक्स पर जताया दुख

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए दुख व्यक्त किया. उन्होंने लिखा, ‘प्रतीक यादव के निधन से गहरा दुख हुआ है! ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें. मेरी ओर से विनम्र श्रद्धांजलि.’

मौत को लेकर क्या है अपडेट?

जानकारी के मुताबिक प्रतीक यादव को काफी समय से फेफड़ों की समस्या थी. उनके फेफड़ों में खून का थक्का जम गया था और उनका इलाज चल रहा था. सुबह जब उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और वे बेहोश हो गए, तो उनके परिवार वाले उन्हें तुरंत सिविल अस्पताल ले गए. जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया. हालांकि पोस्टमार्टम के बाद मौत के असली वजह का खुलासो हो पाएगा.