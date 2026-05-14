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अंतिम संस्कार के बाद अखिलेश यादव ने प्रतीक के बेटी को दी ऐसी चीज, देख रोने लगा हर शख्स; वीडियो वायरल

Prateek Yadav Daughter Video: प्रतीक के अंतिम संस्कार के बाद अखिलेश यादव बैकुंठधाम में उनके साथ बैठे, उनके साथ प्रतीक यादव की छोटी बेटी भी थी. अखिलेश यादव बैकुंठधाम में प्रतीक यादव की छोटी बेटी को चॉकलेट खिलाते और प्यार से उसका सिर सहलाते दिखे. यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

By: Divyanshi Singh | Published: May 14, 2026 5:34:04 PM IST

अंतिम संस्कार के बाद अखिलेश यादव ने प्रतीक के बेटी को दी ऐसी चीज, देख रोने लगा हर शख्स; वीडियो वायरल


Prateek Yadav Daughter Video: समाजवादी पार्टी के फाउंडर मुलायम सिंह यादव के बेटे प्रतीक यादव का गुरुवार को लखनऊ के बैकुंठधाम में पूरे रीति-रिवाजों के साथ अंतिम संस्कार किया गया. बड़ी संख्या में पार्टी के सपोर्टर और वर्कर मौजूद थे. समाजवादी पार्टी और BJP के नेता भी शामिल हुए. एक ऐसा पल था जिसने सभी की आंखों में आंसू ला दिए. हर कोई कह रहा था कि मुश्किल समय में अपनों ने कैसे साथ दिया. प्रतीक के अंतिम संस्कार के बाद अखिलेश यादव बैकुंठधाम में उनके साथ बैठे, उनके साथ प्रतीक यादव की छोटी बेटी भी थी. अखिलेश यादव बैकुंठधाम में प्रतीक यादव की छोटी बेटी को चॉकलेट खिलाते और प्यार से उसका सिर सहलाते दिखे. यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

13 मई को हुई मौत

प्रतीक यादव की मौत 13 मई को सुबह करीब 6 बजे हुई. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में कार्डियक अरेस्ट को मुख्य कारण बताया गया. अंतिम संस्कार का जुलूस लखनऊ में उनके घर से शुरू हुआ. हज़ारों कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने पूरे रास्ते “प्रतीक यादव अमर रहे” के नारे लगाए. शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव ने पार्थिव शरीर को कंधा दिया. परंपरा के अनुसार, पार्थिव शरीर को पाँच बार ज़मीन पर रखा गया. SP ऑफिस के पास भी पार्थिव शरीर को कुछ देर के लिए रखा गया, जहाँ कार्यकर्ताओं ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी.

श्मशान घाट पर एक भावुक पल

श्मशान घाट पर माहौल गमगीन था. प्रतीक की पत्नी अपर्णा यादव के पिता अरविंद सिंह बिष्ट (पूर्व राज्य सूचना आयुक्त) ने चिता को आग दी. अखिलेश यादव ने अपने भाई की चिता पर लकड़ी रखी और उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दी. प्रतीक की दोनों बेटियाँ प्रथमा और पद्मजा भी मौजूद थीं. दोनों ने अपने पिता की चिता को लकड़ी दी. अखिलेश यादव, शिवपाल यादव और अखिलेश के बेटे अर्जुन यादव पूरे समय परिवार के साथ खड़े रहे.

Tags: prateek yadav
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