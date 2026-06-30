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राज्यसभा या लोकसभा कहां के सांसद है सबसे ज्यादा अमीर? रिपोर्ट में बड़ा खुलासा; संपत्ति जान उड़ जाएंगे होश

लोकसभा में करोड़पति सांसदों की संख्या लगातार बढ़ रही है. 2024 के चुनाव में चुने गए 543 सांसदों में से 504 करोड़पति हैं. इसका मतलब है कि हर 100 में से 93 सांसदों ने ₹1 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति घोषित की है.

By: Divyanshi Singh | Published: June 30, 2026 7:33:19 PM IST

लोकसभा से ज्यादा मालदार हैं राज्यसभा के सांसद
लोकसभा से ज्यादा मालदार हैं राज्यसभा के सांसद


Rajya Sabha vs Lok Sabha Mps Asset: राजनीति के साथ-साथ देश की संसद में भी संपत्ति के आंकड़े नए रिकॉर्ड बना रहे हैं. लोकसभा में करोड़पति सांसदों की संख्या लगातार बढ़ रही है, वहीं औसत संपत्ति के मामले में राज्यसभा के सांसद लोकसभा सांसदों से कहीं आगे हैं. एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) की एक रिपोर्ट के मुताबिक, मौजूदा राज्यसभा सांसदों की औसत घोषित संपत्ति ₹115.25 करोड़ है, जबकि 2024 में चुने गए लोकसभा सांसदों की औसत संपत्ति ₹46.34 करोड़ है. इसका मतलब है कि दोनों सदनों के सांसदों की औसत संपत्ति में लगभग ₹69 करोड़ का अंतर है. इसका मतलब यह भी है कि राज्यसभा के सांसद लोकसभा सांसदों से लगभग ढाई गुना अमीर हैं.

लोकसभा में करोड़पति सांसदों की संख्या लगातार बढ़ रही है. 2024 के चुनाव में चुने गए 543 सांसदों में से 504 करोड़पति हैं. इसका मतलब है कि हर 100 में से 93 सांसदों ने ₹1 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति घोषित की है. अगर हम पिछले चार लोकसभा चुनावों का डेटा देखें, तो MPs की संपत्ति लगातार बढ़ती हुई दिखती है. 2009 में, सिर्फ़ 58% MPs करोड़पति थे. यह आँकड़ा 2014 में बढ़कर 82%, 2019 में 88% और 2024 में 93% हो गया. इसका मतलब है कि 15 सालों में करोड़पति MPs का प्रतिशत 35 पॉइंट बढ़ गया है.

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राज्यसभा सासंद की संपत्ति का डेटा

  • ₹10 करोड़ से ज़्यादा: 97 MPs (42%)
  • ₹5 करोड़ और ₹10 करोड़ के बीच: 40 MPs (17%)
  • ₹1 करोड़ और ₹5 करोड़ के बीच: 69 MPs (30%)

राज्यसभा वाले ज़्यादा अमीर क्यों हैं?

अभी के 226 राज्यसभा सांसदों की कुल संपत्ति 26,047 करोड़ है. लोकसभा में करोड़पति सांसदों की संख्या ज़्यादा है, लेकिन औसत संपत्ति के मामले में राज्यसभा बहुत आगे है. राज्यसभा सांसदों की औसत संपत्ति 115.25 करोड़ रुपये है, जबकि लोकसभा सांसदों की औसत संपत्ति 46.34 करोड़ रुपये है.

राज्यसभा में कई पार्टियों के सांसदों की औसत संपत्ति बहुत ज़्यादा है. बीएसपी के तीन सांसदों की औसत संपत्ति 1841.39 करोड़ रुपये है. इसके बाद समाजवादी पार्टी के सांसदो की औसत संपत्ति 399.71 करोड़ रुपये, टीडीपी सांसदों की औसत संपत्ति 251.95 करोड़ रुपये, YSRCP सांसदों की औसत संपत्ति ₹170.88 करोड़, एनसीपी सांसद की औसत संपत्ति 149.35 करोड़ रुपये और कांग्रेस सांसदों की औसत संपत्ति ₹130.37 करोड़ है. बीजेपी के राज्यसभा सांसदों की औसत संपत्ति 76.46 करोड़ रुपये है. इस बीच, AITC के नौ राज्यसभा सांसदों की औसत संपत्ति 16.72 करोड़ रुपये है, और डीएमके के आठ राज्यसभा सांसदों की औसत संपत्ति ₹11.90 करोड़ है.

लोकसभा में किस पार्टी के सांसद सबसे अमीर हैं?

औसत संपत्ति के मामले में तेलुगु देशम पार्टी (TDP) सबसे आगे है. पार्टी के 16 सांसदों की औसत संपत्ति 442.26 करोड़ रुपये है. इसके बाद, बीजेपी के 240 सांसदों की औसत संपत्ति 50.04 करोड़ रुपये, डीएमके के 22 सांसदों की औसत संपत्ति 31.22 करोड़ रुपये, कांग्रेस के 99 सांसदों की औसत संपत्ति 22.93 करोड़ रुपये, एआटीसी के 29 सांसदों की औसत संपत्ति 17.98 करोड़ रुपये और समाजवादी पार्टी के 37 सांसदों की औसत संपत्ति ₹15.24 करोड़ है.

 करोड़पति सांसदों का 100% रिकॉर्ड 

लोकसभा में कई पार्टियों के सभी जीतने वाले उम्मीदवार करोड़पति हैं. टीडीपी, जेडीयू, शिवसेना (UBT), शिवसेना, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास), आरएलडी, आम आदमी पार्टी, IUML, और एनसीपी के सांसद सभी करोड़पति हैं. BJP के 240 MP में से 227 (95%), DMK के 22 MP में से 21 (95%), कांग्रेस के 99 सांसद में से 92 (93%), AITC के 29 MP में से 27 (93%), और समाजवादी पार्टी के 37 MP में से 34 (92%) करोड़पति हैं.

संसद में सबसे अमीर MP कौन है?

लोकसभा के सबसे अमीर MP डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी (TDP) हैं. उनकी घोषित संपत्ति ₹5,705 करोड़ से ज़्यादा है. BJP के कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी दूसरे स्थान पर हैं, जिनकी संपत्ति ₹4,568 करोड़ से ज़्यादा है. BJP के नवीन जिंदल तीसरे नंबर पर हैं, जिनकी संपत्ति ₹1,241 करोड़ से ज़्यादा है. उनके बाद TDP के प्रभाकर रेड्डी वेमिरेड्डी और BJP के सी.एम. रमेश हैं.

राज्यसभा के सबसे अमीर MP डॉ. बंदी पार्थ सारथी (BRS) हैं. उनकी घोषित संपत्ति ₹5,300 करोड़ से ज़्यादा है. दूसरे नंबर पर BJP के राजिंदर गुप्ता हैं, जिनकी संपत्ति ₹5,053 करोड़ से ज़्यादा है. राजिंदर गुप्ता हाल ही में AAP छोड़कर BJP में शामिल हुए हैं. तीसरे नंबर पर YSRCP के अल्ला अयोध्या रामी रेड्डी हैं, जिनकी घोषित संपत्ति ₹2,577 करोड़ से ज़्यादा है.

क्या संसद की तस्वीर बदल रही है?

डेटा साफ़ दिखाता है कि संसद में अमीर प्रतिनिधियों की संख्या लगातार बढ़ रही है. लोकसभा में करोड़पति MPs का प्रतिशत रिकॉर्ड लेवल पर पहुँच गया है, जबकि राज्यसभा MPs की संपत्ति औसतन बहुत ज़्यादा है. यही वजह है कि लोकसभा में करोड़पतियों की संख्या ज़्यादा होने के बावजूद, औसत संपत्ति के आधार पर राज्यसभा के सांसद ज़्यादा अमीर साबित होते हैं. यह तस्वीर आज की भारतीय संसद की नई सच्चाई को भी दिखाती है.

Tags: Lok Sabharajya sabha
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