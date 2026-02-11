Home > देश > Ajit Pawar Death: हादसा नहीं, पूरी प्लानिंग! अजित पवार की मौत को लेकर रोहित पवार का बड़ा बयान

Ajit Pawar Death: हादसा नहीं, पूरी प्लानिंग! अजित पवार की मौत को लेकर रोहित पवार का बड़ा बयान

Ajit Pawar Death: नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (SP) के MLA रोहित पवार ने मंगलवार को 28 जनवरी को हुए एयरक्राफ्ट क्रैश में साज़िश होने का आरोप लगाया, जिसमें महाराष्ट्र के उस समय के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार की मौत हो गई थी.

By: Heena Khan | Published: February 11, 2026 6:09:19 AM IST

रोहित पवार ने अजित पवार की मौत में साजिश का आरोप लगाया
रोहित पवार ने अजित पवार की मौत में साजिश का आरोप लगाया


Ajit Pawar Death: नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (SP) के MLA रोहित पवार ने मंगलवार को 28 जनवरी को हुए एयरक्राफ्ट क्रैश में साज़िश होने का आरोप लगाया, जिसमें महाराष्ट्र के उस समय के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार की मौत हो गई थी. इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने इस घटना की जांच के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट (CID) की काबिलियत पर सवाल उठाया. 

रोहित पवार की बड़ी मांग 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रोहित पवार ने मांग की है कि नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड (फ्रांस का ब्यूरो ऑफ इंक्वायरी एंड एनालिसिस फॉर सिविल एविएशन सेफ्टी) या UK की एयर एक्सीडेंट्स इन्वेस्टिगेशन ब्रांच जैसी किसी इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी एजेंसी से क्रैश की जांच करने को कहा जाए. वहीं रोहित पवार के इस दावे से राजनीतिक हलचल अब तेज हो गई है. 

साजिश या हादसा

जानकारी के मुताबिक रोहित पवार ने कहा कि फ्लाइट देने वाली कंपनी की डिटेल्स, मेन पायलट की पिछली हिस्ट्री और फ्लाइट के आखिरी मिनटों में हुई बातचीत के ट्रांसक्रिप्ट की स्टडी करने के बाद,मेरे साथ पार्टी के कई वर्कर इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि यहां साज़िश की संभावना हो सकती है, जिससे हमारे लीडर अजीत पवार की मौत हो गई. इस घटना की पूरी जांच होनी चाहिए और मुझे नहीं लगता कि CID इस घटना की जांच करने के लिए काफी काबिल है, जिसके लिए थर्ड पार्टी एक्सपर्ट की ज़रूरत है.” इससे पहले दिन में पवार ने एक घंटे का प्रेजेंटेशन दिया, जिसमें 54 स्लाइड्स थीं, जिनमें 27 जनवरी से अजित पवार की गतिविधियों का ब्योरा था. प्रेजेंटेशन में उनके दावे के मुताबिक वीएसआर कंपनी के अंदरूनी व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट भी शामिल थे, जिसमें दुर्घटनाग्रस्त विमान के मालिकाना हक वाली कंपनी ने पायलट के कथित तौर पर शराब पीने की बात कही थी.

क्रैश के बाद यह पहली बार है जब पवार परिवार के किसी सदस्य ने अजित पवार की मौत में साज़िश का आरोप सबके सामने लगाया है. रोहित पवार ने VSR ग्रुप के एयरक्राफ्ट के इस्तेमाल पर पूरी तरह बैन लगाने की भी मांग की और राज्य सरकार के एरो एयरक्राफ्ट सेल्स एंड चार्टर्स प्राइवेट लिमिटेड को अपॉइंट करने पर सवाल उठाया, जो VVIP ट्रैवल के लिए एयरक्राफ्ट देता है.

