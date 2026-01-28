‘मनहूस’ प्लेन ने छीन ली अजित पवार की जान! कौन था Learjet 45 का कैप्टन साहिल मदान?

Ajit Pawar Plane Crash: महाराष्ट्र की राजनीति के लिए बुधवार, 28 जनवरी का दिन एक काले अध्याय के तौर पर इतिहास में दर्ज हो चुका है. राज्य के डिप्टी सीएम और एनसीपी (NCP) प्रमुख अजित पवार का चार्टर्ड प्लेन बारामती में क्रैश हो गया. इस दुखद हादसे मे अजित पवार समेत विमान में सवार 5 लोगों की मौत हो गई है. विमान की कमान अनुभवी पायलट कैप्टन साहिल मदान और फर्स्ट ऑफिसर शाम्भवी पाठक ने संभाली हुई थी. बता दें कि कैप्टन साहिल को 16 साल का अनुभव है, वह साल 2010 से कमर्शियल विमान उड़ाते आ रहे हैं.

कौन हैं कैप्टन साहिल?

पायलट कैप्टन साहिल मदान ने अपने 16 साल के लंबे करियर में कई एयर चार्टर सर्विस और विनफ्लाई जैसी मशहूर कंपनियों में काम किया है. वर्तमान में वह VSR वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ काम कर रहे थे. 16 साल का अनुभव होने के बाद भी लैंडिंग के दौरान कुछ ऐसा हुआ, जिसे वह नियंत्रित नहीं कर पाए. यह वेंचर्स का लेयरजेट 45 (Learjet 45) विमान था, जिसकी रजिस्ट्रेशन संख्या VT-SSK है. विमान का कुल वजन 9752 किलोग्राम था.

प्राइवेट एविएशन कंपनी

VSR Ventures Pvt Ltd दिल्ली की एक प्राइवेट एविएशन कंपनी है. इस कंपनी की शुरुआत साल 2011 में की गई थी. किराए पर एयरक्राफ्ट देने के साथ ये एविएशन कंसलटेंसी में भी थे. इस कंपनी के मालिक का नाम कैप्टेन विजय सिंह और कैप्टन रोहित सिंह है. बता दें कि, 14 सितंबर 2023 को भी इनका एक प्लेन मुंबई एयरपोर्ट पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था.

कैसे हुआ विमान हादसा?

बता दें कि, यह हादसा करीब 8:45 से 9:15 बजे के बीच हुआ. अजित पवार मुंबई से बारामति में जनसभाओं को संबोधित करने के लिए जा रहे थे. बारामती रनवे पर लैंडिंग के दौरान तकनीकी खराबी के कारण विमान हादसे का शिकार हो गया. रनवे पर उतरने की बजाए विमान खेतों में जा गिरा. जमीन से टकराते हुए विमान के टुकड़े चारों तरफ बिखर गए और धूं-धूं कर विमान जलने लगा.

